Wimbledon: si rivede Cilic, Draper saluta lo Slam di casa

Che questo torneo di Wimbledon da vivere come testa di serie n. 4 non sarebbe stata una passeggiata per Jack Draper non era stato difficile prevederlo. La pressione che devono sopportare i tennisti inglesi, soprattutto quelli nei piani alti del ranking e con qualche chance di arrivare ai turni decisivi, è dura da descrivere e certamente quasi impossibile da immaginare.

Questa pressione asfissiante per Draper è arrivata a scontrarsi con una delle migliori versioni di Marin Cilic vista in parecchi anni. Il 37enne croato, campione dello US Open 2014 e finalista su questi prati nel 2017 sconfitto da Roger Federer, ma ora scivolato al n. 83 a causa di una lunga assenza dal circuito dovuta a un infortunio al ginocchio, è riuscito a mettere insieme ancora una volta il suo tennis potente e lineare che ha costretto il suo avversario quasi sempre sulla difensiva, rendendo i suoi turni di battuta un fortino inespugnabile.

È bastato uno sbandamento di un paio di giochi perché il pomeriggio di Draper peggiorasse improvvisamente: un break subito a zero sul 4-5 del primo parziale, e un altro perso a 15 poco dopo hanno di fatto consegnato i primi due set a Cilic che sui propri turni di battuta è stato granitico, con quasi il 90% di punti vinti sulla prima palla e più della metà vinti sulla seconda. La grandinata di 25 vincenti con il diritto (21 nei quali realizzati nei tre set vinti) ha fatto il resto, tenendo Draper sempre sotto pressione.

Anche dopo la “pausa” del terzo set, Cilic si è sempre comunque mantenuto avanti nel punteggio, costringendo il suo avversario a giocare sempre in recupero. Draper è stato abile ad annullare le due palle break avute sul 3-4, nonostante un paio di palle scentrate con il diritto, ma la fine del match è arrivata un paio di giochi più tardi, siglando una superiorità che è apparsa evidente nel corso di tutto il match.

Celebrato dai suoi figli e dalla moglie Kristina presenti in tribuna, Cilic raggiunge così il terzo turno di Wimbledon per la nona volta in carriera dove affronterà lo spagnolo Jaume Munar, n. 55 della classifica mondiale, contro il quale ha vinto entrambi i precedenti confronti diretti che tuttavia si sono disputati sul cemento e risalgono al 2022.