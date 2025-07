Wimbledon, un grande Cobolli elimina Pinnington Jones: ancora nessun set perso

[22] F. Cobolli b. [WC] J. Pinnington Jones 6-1 7-6(6) 6-2

Flavio Cobolli vince ancora senza perdere un set e approda al terzo turno di Wimbledon. Il tennista azzurro non si fa sorprendere dalla wildcard Jack Pinnington Jones, che nel turno precedente aveva estromesso Tomas Martin Etcheverry.

L’unico tratto di strada in salita per Cobolli è stato il secondo set dove è passato da condurre per 5-2 a giocarsi il tiebreak, poi per fortuna vinto. Dominio invece nel primo e ultimo set dove concede appena 3 game al tennista di Kingston upon Thames. Flavio ha ora raggiunto almeno il terzo turno in tutti i tornei dello Slam.

Primo set: Cobolli di un’altra categoria, Pinnington Jones non vede palla

(di Andrea Binotto)

Fa subito sentire la differenza di livello Cobolli in avvio di partita. Con i colpi da fondo il tennista romano è più ficcante di Pinnington Jones, che non controlla le accelerazioni dell’azzurro e con un doppio fallo conclusivo cede il break in apertura. Serve invece buone prime il campione di Bucarest e Amburgo nel suo primo turno di battuta che gli vale il 2-0. Il suo dritto funziona decisamente meglio rispetto a quello del britannico, spesso frettoloso o non capace di reggere il ritmo imposto dal numero 22 del seeding. È quindi di nuovo break italiano e, complice la fiducia sempre più calante del 22enne inglese, presto Flavio arriva alla meta. Vince 6-1 il set, con il terzo break del parziale, dopo solamente ventidue minuti nei quali ha sferrato 10 vincenti, perdendo due soli punti in battuta in tutta la frazione.

Secondo set: Cobolli si fa recuperare da 5-2, annulla set point e la spunta con carattere al tie-break

(di Andrea Binotto)

Nonostante un momento di distrazione nei primi punti del parziale, il numero 281 ATP non riesce a mettere un piede avanti nel game inaugurale ed è quindi di nuovo Cobolli a partire con in mano il timone del set, dopo aver cancellato una palla break allo sfidante. La palla di Pinnington Jones, però, viaggia più spedita e precisa, mentre Flavio perde un po’ di smalto nei primi giochi della frazione. Gli scambi spesso ora sono combattuti e il 24esimo tennista al mondo concede un’altra palla break nel quinto game. Ma la cancella con coraggio ed è quindi la regola dei servizi a scandire il ritmo del set.

Fino a che Cobolli torna a fare il Cobolli nel gioco seguente. Spinge a tutta e l’avversario, pur mettendo in atto la più ferrea resistenza possibile, non può nulla dinanzi alle accelerazioni dell’azzurro, che gli strappa quindi la battuta per poi salire in carrozza sul 5-2. Al momento di servire per il set, però, il numero tre italiano perde le misure specialmente con il dritto e concede palle break al britannico. Quest’ultimo nella prima occasione sbaglia un rovescio in rete, ma nella seconda Flavio va fuori giri con il dritto, permettendo così allo sfidante di piazzare il controbreak e pochi minuti dopo il pareggio sul 5-5, a suon di prime e coperture della rete da manuale.

Presto si arriva al tie-break ed è l’inglese a partire con la testa avanti cogliendo subito un minibreak con un vincente di dritto. Avanza poi sul 3-0 grazie a un rimbalzo fortunato e un rovescio azzurro terminato in rete. Qui Flavio rientra nel discorso accorciando le distanze con due buoni servizi e, merito di un doppio fallo avversario, i due cambiano campo sul 3-3. Ma ecco che Pinnington Jones torna a spingere da fondocampo e conquista un altro minibreak. Se lo riprende subito il tennista italiano, con un’ottima volée di dritto in allungo. L’inglese arriva a set point e qui Cobolli non frena il braccio, sferrando un fendente di dritto che termina nei pressi della riga di fondo. Prima vincente ed è lui ad arrivare a set point questa volta. Dopo uno scambio estenuante, il britannico si arrende alla potenza di Flavio, vittorioso per 7-6(6) a seguito di un set durato un’ora e quattro minuti.

Terzo set: Doppio break e Cobolli vola

Dopo il brivido del secondo set, Cobolli rientra in campo volenteroso di riprendere quanto fatto nel primo parziale, quando chiuse facilmente per 6-1. Detto, fatto e nel game d’apertura approfitta delle incertezze di Pinnington Jones, specialmente un doppio fallo finale, per breakkare immediatamente l’avversario. Cobolli comincia a perdere un po’ a servizio, concedendo diversi punti a Pinnington ma sempre riuscendo a mantenere un certo scarto.

La svolta definitiva arriva poi al settimo game dove con un “break a zero“, Cobolli spazza via la wildcard padrona di casa volando sul 5-2. Nel momento clou, Cobolli rema leggermente con un doppio fallo sul 30-15 e sprecando il primo match point, ma per fortuna Flavio non replica il quasi harakiri del secondo set e si aggiudica per 6-2 il pass per il terzo turno.