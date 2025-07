Misha Zverev punge Sascha: “La vita è più dura per i bambini in Africa piuttosto che per un tennista a Wimbledon”

Un mix tra retorica spicciola e un tentativo di terapia d’urto familiare. Dopo l’outing di Alexander Zverev circa il suo stato mentale che ha avuto inevitabilmente dei risvolti negativi in campo, l’ultima debacle al primo turno di Wimbledon con Arthur Rinderknech, arriva una stoccata da parte di chi lo conosce molto bene: il fratello Misha. L’ex giocatore e attuale telecronista per Prime Video cade dal pero e ai microfoni di Eurosport si dice sorpreso nell’ apprendere della solitudine avvertita da Sascha nell’ultimo periodo: “È la prima volta che lo sento parlare così. In questi giorni abbiamo parlato e mi sembrava stesse bene: ci siamo confrontati su tanti aspetti, anche su argomenti divertenti, ma stava bene.”

L’ex numero 25 al mondo sottolinea come non sia un momento facile per il fratello, ma nelle sue parole c’è anche uno sprono a non abbattersi con un paragone forte: “Ha perso ed è triste, ci sta. È deluso, ma fa parte del gioco. Non gli manca nulla, non come negli ultimi anni quando si è infortunato gravemente alla caviglia. La vita nel tour è dura, si sa, ma credo che sia più complicata per i bambini in Africa piuttosto che per un tennista professionista a Wimbledon”.

Una punzecchiata figlia di una nuova tappa di vita, coincisa con la paternità di Misha: “Lo dico perché, da quando ho avuto figli, sono diventato molto realista e razionale”. Insomma, in casa Zverev non c’è aria di fratelli coltelli ma Misha non ha alcuna intenzione di compatire Alexander.