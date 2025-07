Wimbledon: esordio per Errani e Vavassori in doppio misto. Parte l’inseguimento al terzo Major

Sara Errani e Andrea Vavassori inaugurano oggi il loro camino a Wimbledon, alla caccia del loro terzo titolo Slam in doppio misto, che sarebbe il secondo consecutivo. Classificati come teste di serie numero 3, debuttano contro i britannici Julian Cash, numero 12 nel ranking ATP di doppio, e Heather Watson. Il match di primo turno è tutt’altro che scontato. Nonostante Cash non abbia mai vinto una partita in doppio misto in carriera, Watson qui a Wimbledon ha trionfato in questa specialitĂ nel 2016. Guidano il seeding Heliovaara/Danilina, mentre le seconde teste di serie sono Arevalo/Zhang.

Un anno solare trionfale per la coppia azzurra che dopo il successo allo US Open 2024 si sono ripetuti insieme anche al Roland Garros, battendo in finale gli statunitensi Taylor Townsend ed Evan King. Quello di Parigi è stato il primo successo italiano in doppio misto al Roland Garros dai tempi di Nicola Pietrangeli in coppia con la britannica Shirley Bloomer nel 1958.

Errani, veterana azzurra, è una specialista assoluta di doppio, tanto da vantare un Career Grand Slam in doppio femminile con Roberta Vinci. La 38enne bolognese ha conquistato complessivamente sette titoli major in carriera. La sua esperienza ha giovato allo stesso Vavassori che di slam in doppio ne ha vinti due, entrambi proprio con “Sarita”.

Il match tra Errani/Vavassori e Cash/Watson sarà l’ultimo match sul Court 15 con il programma che inizierà alle 12.00. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 256. Inoltre sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Sky Go e NOW.