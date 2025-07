Italiani in campo venerdì 4 luglio: Bellucci e Darderi per un posto agli ottavi. A che ora e dove vederli

Prima giornata dedicata ai terzi turni dei singolari a Wimbledon. Saranno due i tennisti azzurri impegnati nella giornata di venerdì 4 luglio, nella quale scenderanno in campo anche due coppie italiane nei tabelloni di doppio. Il primo a giocarsi le sue carte sarà Mattia Bellucci, che alle 15:30 italiane sfiderà sul Court 1, in un match di terzo turno tutto mancino, l’ultima speranza di casa, l’inglese Cameron Norrie. L’unico testa a testa sorride al bustocco, vittorioso a inizio aprile in quel di Montecarlo. Nonostante ciò, le quote non gli sorridono, dato che su Lottomatica e Goldbet un successo del britannico è stato quotato a 1.50, mentre una vittoria del 24enne lombardo varrà 2.50 la posta messa in palio.

Non prima delle 16, invece, sarà la volta di Luciano Darderi, che sul Court 18 se la vedrà con l’australiano Jordan Thompson, mai sfidato in carriera, per un posto agli ottavi. Anche qui il favorito non sarà il tennista azzurro, la cui affermazione pagherà su bet365 con un moltiplicatore di 2.30, mentre quella del giocatore oceanico è stata quotata a 1.62.

Ma non solo i singolari ai Championships. Alle 14:30, sul Court 18, nel match che precede quello di Darderi, Sara Errani e Jasmine Paolini (terze favorite del seeding di doppio femminile) giocheranno il match di secondo turno contro la tennista di Taiwan, Hao-Ching Chan, in coppia con la ceca Barbora Krejcikova.

‘Sarita’ tornerà poi in campo per il misto. Sul Court 15, assieme ad Andrea Vavassori, i due azzurri (terzi favoriti del tabellone) esordiranno contro il tandem casalingo formato da Julian Cash e Heather Watson attorno alle ore 16:30.

I match saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

Italiani in campo venerdì 4 luglio