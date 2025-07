Wimbledon junior, il tabellone principale: Santamarta Roig testa di serie n. 1. Nel main draw anche Vasamì e Basile

Dal 5 al 13 luglio 2025 l’All England Lawn Tennis Club ospiterà la tradizionale rassegna juniores su erba, con tabelloni da 64 giocatori nei singolari maschile e femminile. Va da sé, naturalmente, che la vittoria nei singolari junior rappresenti spesso una sorta di trampolino di lancio. Il tabellone principale della kermesse vedrà come testa di serie numero 1 Andrés Santamarta Roig, giovane talento iberico classe 2007.

Nell’entry list del tabellone principale maschile spiccano due giovani promesse italiane: Jacopo Vasamì, 17enne romano, e Pierluigi Basile, 18enne originario di Martina Franca, che arriva sull’onda dell’entusiasmo dopo aver raggiunto i quarti di finale a Roehampton.

Vasamì è stato protagonista di un primo semestre del 2025 davvero positivo: dopo aver raggiunto il secondo turno all’Australian Open, il laziale ha inanellato una serie impressionante di vittorie a livello junior, conquistando il J500 del Cairo, il J300 di Casablanca e soprattutto il prestigioso J500 di Milano. Con questo successo è diventato il primo italiano in 13 anni a imporsi al “Trofeo Bonfiglio”, considerato l’equivalente degli Internazionali d’Italia per il circuito giovanile. A completare il suo exploit, anche un ottavo di finale al Roland Garros e le prime soddisfazioni nel circuito professionistico, dove ha raccolto i suoi primi successi nei Challenger e raggiunto la semifinale proprio a Milano la scorsa settimana.

Non da meno il percorso di Basile, che in questo 2025 ha mostrato costanza e solidità: partito dalle qualificazioni all’Australian Open, è arrivato fino agli ottavi, per poi continuare con una semifinale al J500 del Cairo, una finale al J300 di Plovdiv e un’altra semifinale al J200 di Haskovo. Al Bonfiglio si è fermato ai quarti, sconfitto proprio da Vasamì, mentre al Roland Garros ha ceduto al secondo turno contro il sunnominato Santamarta Roig. Anche Pierluigi ha iniziato a testare il livello del circuito Challenger, centrando la sua prima semifinale a Perugia nel mese di giugno.