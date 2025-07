Wimbledon, programma di sabato 5 luglio: prima Cobolli e Cocciaretto, poi Sonego, Sinner apre sul Centrale

La prima settimana di Wimbledon sta per volgere al termine e gli appassionati non fanno in tempo a metabolizzare una sorpresa, che un altro upset viene calato in questa imperscrutabile edizione dei Championship, dove le teste di serie cadono e fanno rumore. L’Italia invece, nonostante l’uscita di scena di Musetti e Berrettini, continua a macinare record con una bella presenza di rappresentanti ancora in gara. Sabato 5 luglio saranno quattro gli atleti del Bel Paese a scendere in campo, con Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e l’immancabile Jannik Sinner sul versante maschile mentre Elisabetta Cocciaretto è l’unica superstite azzurra nel tabellone delle donne.

Alle ore 11:00 i tifosi italiani dovranno dividersi perchè Cobolli e Cocciaretto giocheranno in contemporanea. Il romano, come dichiarato in prima persona, prenderà parte alla battaglia contro Jakub Mensik sul Campo 12 mentre l’anconetana sul Campo 18 andrà a caccia di rivalsa contro Belinda Bencic che la superò agevolmente agli Internazionali di Italia tre anni fa. Chi può appoggiarsi a un precedente positivo è Lorenzo Sonego che, non prima delle ore 12:30 sul Campo 14, affronterà Brandon Nakashima per tentare di staccare il pass per gli ottavi di finale, già raggiunti nell’edizione 2021. Il palcoscenico più importante, e non potrebbe essere altrimenti, è destinato a Jannik Sinner con il leader della classifica mondiale ad aprire le danze sul Centrale alle ore 13:30 contro Pedro Martinez, con lo spagnolo che senza nulla da perdere cercherà l’impresa.

Accantonati gli affari di casa nostra, non mancherà lo spettacolo anche negli altri match con le due teste di serie sopravvissute in top 10 che cercheranno di evitare la caduta per quanto concerne il main draw femminile. Iga Swiatek è di scena sul Centrale subito dopo il match di Sinner e troverà dall’altro lato della rete Danielle Collins. Chi terrà a battesimo il Campo 1 sarà Mirra Andreeva che alle ore 11:00 sarà impegnata con Hailey Baptiste. Dopo Swiatek e Sinner, toccherà a Novak Djokovic essere la terza e ultima star del Centrale con il più giovane connazionale Miomir Kecmanovic che proverà a servirgli uno scherzetto.