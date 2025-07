Italiani in campo sabato 5 luglio: Cobolli, Cocciaretto, Sonego e Sinner. A che ora e dove vederli

In quel di Church Road, l’Italtennis si aggrappa ai quattro tennisti azzurri ancora in gara in singolare, e due di questi apriranno le danze sui campi “12” e “18”. Alle ore 12:00 italiane, infatti, Flavio Cobolli farà il suo ingresso in campo per sfidare il gigante ceco Jakub Mensik. Nessun precedente tra loro nel circuito maggiore, soltanto uno a livello Challenger, nel 2023, dove ebbe la meglio il nativo di Prostejov. Contemporaneamente al tennista capitolino toccherà anche ad Elisabetta Cocciaretto, protagonista di due splendidi match, nei quali ha fatto incetta di statunitensi. Al terzo turno di Wimbledon troverà dall’altra parte della rete la numero 35 del mondo, la svizzera Belinda Bencic. L’ultimo ostacolo prima di staccare il pass per gli ottavi di finale, e dunque per la seconda settimana del prestigiosissimo Slam londinese.

Sul campo 14, invece, sarà impegnato Lorenzo Sonego, in una complicata sfida con l’americano Brandon Nakashima. Il loro match è il secondo in programma, preceduto da un doppio maschile che partirà alle ore 12:00. Dunque, l’azzurro dovrebbe scendere in campo non prima delle 13:30 circa, ma ovviamente ciò dipenderà dalla durata dell’incontro che inaugurerà il programma. Dulcis in fundo, alle 14:30 esatte, il numero uno del mondo attraverserà il magico corridoio del Campo Centrale, preparandosi al tete a tete con Pedro Martinez, numero 52 del ranking. Un solo precedente tra di loro, sulla terra rossa romana nel 2022. Un giovane Jannik s’impose agevolmente in due set.

Italiani in campo sabato 5 luglio: