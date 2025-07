Ubicontest: ecco il primo bonus di Wimbledon. Invia i tuoi pronostici sull’app!

La prima settimana di Wimbledon sta quasi per volgere al termine. L’alba dello Slam londinese è stata un vero e proprio terremoto, a causa delle molteplici teste di serie che hanno abbandonato Church Road, influenzando anche i pronostici e il ranking dell’amatissimo Ubicontest. A proposito di ciò, dopo vari giorni d’attesa, la terza tappa vedrà finalmente l’arrivo del primo bonus, già disponibile sull’App Ubitennis. I protagonisti saranno Sinner e Pedro Martinez, sfidante del numero uno del mondo. Nel loro match ci saranno più di 26 giochi? Invia la tua risposta sull’App, e guadagna un bottino pari a 150 punti. Oltre al bonus, saranno pronosticabili 4 incontri, scelti dal nostro team.

Wimbledon, R3: F. Cobolli vs J. Mensik (0-0)

Si scontreranno per la prima volta in assoluto (nel circuito maggiore) Flavio Cobolli e Jakub Mensik. I due talenti next-gen si troveranno faccia a faccia sul campo 12 di Wimbledon, sognando gli ottavi di finale, che in uno Slam, è sinonimo di seconda settimana. L’azzurro non ha ancora concesso un set a Church Road, ed ha recentemente dichiarato di aver iniziato a trovare un buon grado di confidenza col manto verde, dimostrandolo anche nell’ottima spedizione di Halle, meno in quella di Eastbourne. il tennista capitolino dovrà impiegare la sua plasticità fisica e tutto il suo talento per mettere k.o lo spigoloso giocatore di Prostejov, dotato di grande potenza e di un ottimo servizio, che sul green si amplifica parecchio. Flavio è un difensore eccezionale, ma ha anche i mezzi per aggredire la metà campo ceca, variando il ritmo col tagliente slice che detiene nel suo ricco armamentario. Un’ipotetica battaglia potrebbe galvanizzare Cobolli, che da buon romano, ha dentro lo spirito del gladiatore.

Pronostico 3-2.

Wimbledon, R3: B. Nakashima vs L. Sonego (0-1)

Pronostico 2-3.

Wimbledon, R3: J. Sinner vs P. Martinez (1-0)

Pronostico 3-0.

Wimbledon, R3: N. Djokovic vs M. Kecmanovic (3-0)

Pronostico 3-0.