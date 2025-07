Wimbledon: fuori Rybakina e Kasatkina, facile Andreeva

Giornata piuttosto intensa sull’erba di Wimbledon (e non solo per la pioggia). Anche per ciò che concerne il circuito femminile, infatti, sono state numerose le gare disputate.

[23] C. Tauson b. [11] E. Rybakina 7-6(6) 6-3

La sfida di terzo turno tra Elena Rybakina e Clara Tauson, con la kazaka in vantaggio 2-0 nei confronti diretti, nasce sotto il segno dell’equilibrio imperante con entrambe le giocatrici a forzare e concedere qualche gratuito sopra la media. La prima ad andare in forcing è l’ex campionessa di Wimbledon che sul primo turno di servizio della rivale ha a disposizione una palla break, dopo un brutto doppio fallo. La danese offre una palla scomoda che Elena non riesce a tirare su mandando in rete il proprio slice. Superato il primo campanello d’allarme è la scandinava a fiutare il break, in più occasioni. Rybakina deve difendere con le unghie e con i denti due turni di battuta consecutivi, risalendo addirittura da 15-40 nell’arco del settimo game con Tauson a recriminare per un dritto mandato banalmente in rete in fase di palleggio. Si rimane on serve fino a quando la pioggia non fa capolino sul Campo 2. Detto di un primo parziale molto combattuto, deciso solo al tie-break, nel secondo la danese domina con grande autorità . Tauson, infatti, serve con grande efficacia e mette sotto pressione la kazaka, che non riesce a risalire la china. L’incontro si conclude con lo score di 7-6(6) 6-3 a favore della danese, che avanza così al turno successivo.

[19] L.Samsonova b. [16] D.Kasatkina 6-2 6-3

Inversamente alla loro posizione nel ranking, numero 18 e 19, le prestazioni di Daria Kasatkina e Ljudmila Samsonova non vanno a braccetto, o per lo meno fino ad un certo punto. Quello che sembrava essere un match assolutamente equilibrato vive il suo spartiacque nella seconda metà del primo set. Dopo aver difeso i primi due turni in battuta senza concedere punti in risposta all’avversaria, la russa naturalizzata australiana entra in una spirale che la porta a perdere il servizio a zero, sciupare due occasioni dell’immediato contro break, e subire nuovamente un break. La conseguenza è un 6-2 incassato che premia, invece, Ljudmila brava a sfruttare le sue chance. La testa di serie numero 16 non riesce ad uscire dal tunnel quando fa suo il primo punto del secondo set, salvo poi rimediare un parziale di 9-1 che porta Samsonova sopra 2-0 e servizio. Stesso discorso nel corso del secondo parziale, quando quando Samsonova riesce a superare la rivale australiana concedendo tre soli game.

J. Bouzas Maneiro b. D. Yastremska 6-1 2-6 6-3

Jéssica Bouzas Maneiro ha firmato un nuovo sigillo in quel di Wimbledon battendo Dayana Yastremska con coraggio e cuore. Dopo un primo set dominato e un secondo sofferto sotto la pioggia inglese, è tornata in campo con il fuoco negli occhi. Ha tenuto testa alla potenza dell’ucraina, sfidandola sul ritmo e sul carattere. Il terzo set è stato una danza di nervi, chiusa con un urlo liberatorio sul 6-3. Per la spagnola è il primo ottavo in uno Slam, un passo da gigante verso l’élite del tennis. Nessun clamore, solo grinta e silenziosa ambizione.



[7] M.Andreeva b. H. Baptiste 6-1 6-3

Tutto semplice per Mirra Andreeva che si sbarazza in appena 1h09 della statunitense. Nel primo parziale Mirra concede solamente un game alla rivale americana, dimostrandosi piuttosto solida sia al servizio che nelle proprie folate offensive. Nel secondo set, si ripete più o meno lo stesso copione, con Baptiste che cerca di impensierire maggiormente la talentuosa giocatrice russa. Quest’ultima, però, non lascia prigionieri e si congeda dall’incontro con il punteggio finale di 6-1 6-3, strappando un pass per gli ottavi di finale dello slam britannico.

[18] E. Alexandrova b. Z. Sonmez 6-3 7-6(1)

Dopo un primo parziale piuttosto in discesa, la giocatrice russa Ekaterina Alexandrova è riuscita a riconfermarsi anche in quello successivo, grazie ad un tie-break decisivo disputato con grande solidità . Sonmez, infatti, pur avendo espresso un tennis un po’ più arrembante nella seconda parte del match, non è riuscita a tenere il ritmo della rivale. Per Alexandrova, dunque, porte spalancate sugli ottavi di finale del terzo Slam stagionale.