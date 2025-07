Wimbledon, pronostici: Sinner ma non solo. Quanti italiani agli ottavi di finale?

Non ce ne voglia né il nostro meraviglioso n.1 al mondo Jannik Sinner, né tantomeno l’ottimo Lorenzo Sonego ammirato nei primi due turni. Ma la partita di cartello per i colori italiani di un sabato 5 luglio che a Wimbledon potrebbe essere ricchissimo vedrà protagonista Flavio Cobolli. Il romano, in un (raro quest’anno) scontro tra teste di serie, affronterà la n.15 Jakub Mensik. Uno scontro che sa di futuro tra due giocatori che sanno come accendere una partita.

Gran servizio ma anche ottimo rovescio e manualità sotto rete per il ceco; dritto pesante e gran gioco d’anticipo, senza contare il cuore, per Flavio. “Kuba” parte favorito, ha già vinto partite importanti, ma entrambi si giocheranno il primo ottavo Slam. Se Cobolli saprà tenere il ritmo nei game di risposta, impedendo soprattutto di prendere fiducia a Mensik, si può giocare le sue chance alla pari. Aspettiamoci tanto equilibrio, bei colpi, e un probabile quinto set.

Promette bene in realtà anche il terzo turno di Lorenzo Sonego, già protagonista nel 2021 in ottavi a Wimbledon, attore secondario dell’ultima vittoria ufficiale di Roger Federer. Palcoscenico e avversario ben diversi contro Brandon Nakashima, che è in realtà un buon interprete dei prati e potrebbe dare filo da torcere con un ottimo servizio e due fondamentali solidi. Non a caso è lui a partire favorito contro l’azzurro. Che ha qualche chance in meno di Cobolli di portarla a casa. Ma non parte battuto. A differenza di Pedro Martinez che contro Sinner, come ben illustrano le quote, avrà poco da sperare.

Ma, oltre ai tre ragazzi, ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto a tenere alto il tricolore. In una partita che un tempo forse sarebbe sembrata già scritta, contro Belinda Bencic. Che ha vinto l’unico precedente, sulla terra di Roma, nel 2022. Altri tempi, altre giocatrici, e l’azzurra arriva a questa sfida in pompa magna. Oltre ad aver dimostrato di saper interpretare in maniera chirurgica, battendo la n.3 del mondo, la superficie, più volte è apparsa fiduciosa e desiderosa di migliorare ancora anche in conferenza stampa.

Le quote vanno dal lato svizzero, ma Wimbledon non ha mai particolarmente sorriso a Bencic. Quindi la sorpresa di giornata, non ce ne voglia Holgmren (per chi vuole rischiare la follia contro de Minaur è a 8,50), è proprio Cocciaretto. Per un Wimbledon più azzurro che verde.

Le quote antepost

Tempo di prime somme e di pronostici in quel di Wimbledon, dopo le tante eliminazioni eccellenti. Con tutti i caduti del caso il pronostico è oramai sempre più indirizzato verso i grandi favoriti sin da subito, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo, campione uscente, parte un pelino in vantaggio nelle gerarchie, ed è premiato da una super quota che su Sisal vale 8 volte la posta.

Situazione analoga per Sinner. Il n.1 al mondo viene immediatamente dietro ad Alcaraz, per il semplice fatto di avere lo spauracchio Novak Djokovic nella propria zona di tabellone. Al netto di ciò anche la sua quota ha una maggiorata su Sisal, che diventa uguale (e ancora più conveniente visto il rendimento nei primi due match di Jannik) a quello dello spagnolo, 8 volte la puntata.