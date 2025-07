Wimbledon, sorriso a metà per Errani: ottimo esordio con Vavassori nel doppio misto, fuori al secondo turno con Paolini

Un fine settimana incandescente per gli italiani ancora in gara a Wimbledon, soprattutto per chi come Sara Errani è impegnata in più specialità. Nella giornata che ha visto l’eliminazione di Mattia Bellucci per mano di Cameron Norrie e di Luciano Darderi battuto da Jordan Thompson, la veterana bolognese ha vissuto un pomeriggio a due facce, mettendo a referto una sconfitta e una vittoria. In ordine cronologico, brucia, e tanto, il ko subito dalle campionesse in carica del Roland Garros che ai Championship sono estromesse al secondo turno dalla coppia formata da Chan Hao-ching e Barbora Krejcikova che liquidano le azzurre 6-3 6-2. Resettata la delusione, Errani è scesa in campo anche nel doppio misto. Molto meglio in tandem con Andrea Vavassori, 2-0 con tanto di bagel (6-3 6-0) al duo britannico Cash-Watson per un esordio perfetto.

Sarita e Vavassori sono ormai assortiti una meraviglia e inaugurano come meglio non potrebbero il loro percorso a Wimbledon. La caccia al loro terzo Slam passerà dalla sfida di secondo turno con Jackson Withrow e Irina Khromacheva. Delusione totale, invece, per Jasmine Paolini che uscita dal tabellone in singolare riponeva grandi aspettative nel doppio con Sarita. E’ ancora Barbora Krejcikova, invece, a essere la kryptonite della nativa di Casalnuovo di Garfagnana. La tennista ceca le aveva negato il sogno dei Championship nella finale dello scorso anno, e ora lascia alla toscana solo cinque game nella corsa al titolo di doppio.