Francesco Maestrelli vince il Challenger di Brasov

Al Challenger 75 di Brasov (terra battuta), città di oltre 200.000 abitanti circondata dai Monti Carpazi, erano tre gli italiani in tabellone: Andra Guerrieri, Tommaso Compagnucci e Francesco Maestrelli. I primi due, sopravvissuti bene o male alle qualificazioni (Compagnucci ripescato), non riuscivano a superare il primo turno. Discorso ben diverso per il tennista pisano che all’esordio in tabellone ha eliminato Felipe Meligeni Alves, n.145 ATP e prima testa di serie del torneo. Era evidentemente un segno del destino, a sottolineare come il torneo dell’azzurro fosse nato sotto una buona stella. Dopo si sono alternate partite complicate (come quella contro Marko Topo) ad altre decisamente più facili (Alexander Donski e Tom Paris). In finale l’azzurro ha trovato il francese Luka Pavlovic che, di poche posizioni dietro in classifica (n.241) e reduce dalla finale di Mexico City non più tardi di due mesi fa, alla vittoria aveva sicuramente fatto un pensierino.

Di tutt’altro parere era però Maestrelli, che ha affrontato il match con grande solidità , non cedendo nemmeno un servizio e annullando con sicurezza le 4 palle break che si è trovato a dover fronteggiare. Non da meno è stato Pavlovic, almeno in un primo set che, seguendo la regola dei servizi, si è deciso in un tie-break molto equilibrato in cui l’azzurro ha anche dovuto annullare un set point. Messo in cassaforte il primo parziale, nel secondo set a Francesco è bastato strappare un servizio all’avversario per chiudere col punteggio di 7-6(7) 6-4 in poco più di due ore di gioco.

Per Maestrelli è la seconda vittoria stagionale dopo quella di Francavilla al Mare in maggio, la terza in carriera. Una carriera che negli ultimi due anni aveva segnato parecchi passaggi a vuoto, tanto che i maligni stavano cominciando a parlare di promessa mancata, dopo quel folgorante 2022 in cui l’allora 19enne Maestrelli non solo aveva vinto il suo primo Challenger a Verona ma aveva anche festeggiato la convocazione in Coppa Davis a Bologna in veste di sparring. Con questo successo risale alla posizione n.183 ATP e mette nel mirino il suo best (n.149) risalente al giugno 2023. Un obiettivo da centrare anche a breve perché ora Francesco, con una breve trasferta di poco più di 30 km, si trasferisce a Iasi per un Challenger 100 in cui esordirà contro lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz (n.573).