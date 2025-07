Swiatek e la propria visione della cucina: “Pasta e fragole il mio piatto preferito”

Non si fa che un gran dibattere sulla famigerata pizza hawaiana. Esatto, proprio quella farcita con fette di ananas. Troppo eretica per essere accettata nel catalogo gastronomico italiano. Tuttavia, magari da oggi in poi verrà accantonata per un instante la discussione sulla pizza e a tenere banco sarà un’altra questione culinaria: la pasta alle fragole di Iga Swiatek.

Dopo aver vinto il suo match di terzo turno, battendo per 6-2 6-3 Danielle Collins, alla polacca è stato chiesto, nella consueta intervista di fine partita, cosa avrebbe mangiato per celebrare la vittoria. La ex numero 1 al mondo, dopo un attimo di dubbio, ha detto, forse deludendo un po’ la folla del Campo Centrale, che fish and chips, pietanza tipica britannica, non sarebbe stata un’opzione: “Troppo pesante, ma il mio team lo mangia ogni giorno”. Poi aggiunge: “Il mio piatto preferito, che mangio sin da bambina è pasta e fragole. Con un po’ di yogurt è ottimo!”. Il pubblico non sembra approvare la scelta, ma Iga garantisce che tutti dovrebbero provarlo.

E poche ore dopo Swiatek ha postato in una storia Instagram proprio un piatto pieno di pasta alle fragole. “Andiamo ragazzi, è una specialità polacca” recita la didascalia.

I palati degli italiani forse non condivideranno la scelta di gusti. Però le fragole, con panna, a Wimbledon sono iconiche. Cibo ufficiale che assume i crismi di simbolo del torneo e di una tradizione che non accenna a sbiadirsi. E Iga rivisita l’usanza a modo suo.