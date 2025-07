Wimbledon: Errani e Vavassori salutano agli ottavi in doppio misto

I. Khromacheva/J. Withrow b. [3] S. Errani/A. Vavassori 3-6 7-6(6) 6-2

Si ferma agli ottavi di finale la rincorsa verso il terzo titolo Slam per Sara Errani e Andrea Vavassori, terze forze del seeding a Wimbledon. Gli azzurri vengono sconfitti in rimonta per 3-6 7-6(6) 6-2 dalla coppia Irina Khromacheva/Jackson Withrow.

Fila tutto liscio nel primo set per Errani e Vavassori, impeccabili nei turni di battuta. Agli azzurri basta un break, messo a segno nel secondo gioco dell’incontro, per portarsi avanti nel computo dei parziali, con il punteggio di 6-3. Khromacheva e Withrow hanno un avvio di match un po’ compassato, soprattutto Jackson, che non dà una grande mano alla compagna.

Nella seconda frazione di gioco, gli italiani devono fronteggiare il ritorno prepotente degli avversari. Withrow, dopo gli errori del primo set, sale in cattedra e la sfida si fa molto più equilibrata con il passare dei minuti. In questo parziale Errani e Vavassori commettono qualche errore in più e rischiano un paio di volte al servizio, seppur senza concedere palle break. Sul 4-3 e 30 pari Khromacheva sbaglia una risposta che rischiava di essere risolutiva. Anche nel decimo gioco gli italiani corrono un pericolo quando Andrea incappa in due errori, un diritto abbondantemente fuori e un doppio fallo.

Tuttavia, rimedia con un ace, una volée e un servizio vincente a sugellare il game. È il tie-break a risolvere il game. Dopo aver messo a segno un ace, Vavassori regala il minibreak con un doppio fallo. Khromacheva e Withrow allungano fino al 5 a 1, quando parte la rimonta di Andrea e Sara, che si riportano sotto, recuperando entrambi i minibreak. Sul 5-4, però, non gestiscono una palla a metà tra i due e offrono agli avversari due set point. Sul primo ci pensa Wave con un ace, mentre sul secondo è Khromacheva a regalare con un erroraccio. Alla terza palla set, Errani batte da sotto senza efficacia e la coppia Khormacheva/Withrow può chiudere per 8-6.

Il terzo set si rivela quasi un assolo per la coppia russo-statunitense, che, grazie ai due break ottenuti nel terzo e nel settimo gioco, piazza l’allungo decisivo. Gli azzurri hanno nettamente abbassato il proprio livello, al cospetto di avversari che invece sono saliti di intensità . Le pause per pioggia sicuramente non hanno aiutato, fermando la partita nei momenti più favorevoli a Sara e Andrea. Vavassori in risposta fatica parecchio a trovare il campo, rendendo difficile la possibilità di controbreak. Sul 5-2 gli italiani annullano tre match point, dimostrando di non voler salutare l’All England Club senza aver lottato fino all’ultimo punto. Tuttavia, alla terza palla match devono cedere.