Wimbledon, Sonego: “Mi piace stare in campo qui, non soffro a giocare per quattro o cinque ore”

Lorenzo Sonego ha conquistato una vittoria epica contro Brandon Nakashima al terzo turno di Wimbledon, imponendosi in cinque set. Dopo oltre cinque ore di gioco, l’azzurro ha prevalso sul suo avversario con il punteggio di 6-7 7-6 7-6 3-6 7-6, mostrando tenuta fisica e mentale eccezionali. Il match disputato dall’atleta piemontese è stato una battaglia di nervi, con quattro tie-break e continui capovolgimenti di fronte. Sonego ha brillato nei momenti decisivi, gestendo la pressione con grande maturità . Non solo. Con questa vittoria raggiunge gli ottavi di finale a Wimbledon per la seconda volta in carriera. Il torinese affronterà ora Ben Shelton, reduce da un successo netto su Fucsovics. Dell’americano e del match disputato contro Nakashima, Lorenzo ne ha parlato nella consueta conferenza stampa post-match.

D: Ciao Lorenzo. Se i match fossero tutti dei 3 su 5, saresti molto più in alto nel ranking. Cosa ne pensi?

Sonego: “Purtroppo se ne giocano solo quattro. (Sorride)“

D: Scherzi a parte, sei uno che nelle battaglie si esalta…

Sonego: “Diciamo che nel corso della gara hai tante opportunità e le partite possono cambiare più frequentemente. Hai più occasioni e di sicuro è più facile ribaltare una partita. Questo ti dà maggiore tranquillità e serenità anche se le cose vanno male. Soprattutto qua, dove mi piace stare in campo e non patisco il fatto di giocare per quattro, cinque ore”

D: L’Italia – per la prima volta in assoluto in quel di Wimbledon – ha tre giocatori agli ottavi di finale. Come ti fa sentire essere parte di questa cosa?

Sonego: “Sono contento per gli altri ragazzi e mi dispiace per giocatori come Musetti, come Matteo (Berrettini, ndr.), che giocano molto bene su questa superficie e purtroppo non sono riusciti ad andare avanti. Penso che ci stiamo godendo questa atmosfera, questo torneo. Cobolli ha disputato una grandissima partita e l’ho seguito fin quando non sono andato in campo. L’ho incontrato anche dopo il match. Durante la gara ho visto Jannik, so che guardava la mia partita e questa cosa mi ha caricato tanto. E’ bello sapere di essere agli ottavi con due persone che sono anche dei miei amici. E speriamo di poter andare ancora più avanti“

D: Quindi per l’Italia è un modulo a tre punte, stile 4-3-3?

Sonego: “Sì, infatti a piedi buoni ci siamo, con due giocatori come Jannik e Cobolli. Il centravanti è Jannik, che di sicuro la butta dentro in qualche modo (ride)”

D: Durante il match, nel secondo set, hai annullato quattro cinque set-point, nel terzo sei stato un break sotto. Diciamo che è stata una partita tutta in salita, ma avevi molta fiducia in te stesso, ci hai sempre creduto.

Sonego: “Sì. Devo dire che l’unico momento in cui mi sono sentito superiore è stato verso la fine del match, quando sentivo di avere più benzina del mio avversario (Nakashima, ndr.). Questo lo percepivo e questa cosa mi ha caricato tanto. Sentivo che fisicamente stavo bene e vedevo lui più in difficoltà . E’ stata una partita incredibile, dove per riuscire a vincere ho dovuto fare un grandissimo sforzo, ma ne è valsa la pena“

D: Adesso il tuo prossimo avversario sarà ancora una volta Ben Shelton…

Sonego: “Sì. E’ la terza volta in tre Slam che ci incontriamo quest’anno e non sono ancora riuscito a batterlo. E’ un giocatore molto forte. Ha fatto il suo ingresso in Top 10, gioca molto bene anche sull’erba e può giocare su tutte le superfici. Oltre a essere un gran servitore. Ovviamente, per me, in questo momento, l’importante è cercare di recuperare energie e pensare successivamente a come mettere in difficoltà il mio prossimo avversario“

D: Dopo una partita così lunga, cosa prevede il giorno dopo?

Sonego: “Mi allenerò. Farò le stesse cose che ho fatto in questi giorni. Poi un po’ di massaggi, di recupero, la fisioterapia. Sono tutti aspetti molto importanti ed è importante anche l’allenamento“