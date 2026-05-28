Binaghi ringrazia Sinner dopo la sconfitta: “Grazie Jannik per l’esempio di sportività”

Jannik Sinner si è arreso a un malore e a Juan Manuel Cerundolo in cinque set. Una sconfitta arrivata quando nel terzo parziale era stato a un passo dalla vittoria. Proprio quando il match sembrava ormai al capolinea, l’azzurro ha accusato alcuni problemi che lo hanno debilitato. Nonostante tutto, il numero 1 del mondo ha scelto di portare a termine il match, con la consapevolezza di non avere più energie da riversare in campo.

Binaghi: “Sinner esempio di sportività e rispetto”

A tal proposito, il presidente della FITP Angelo Binaghi è intervenuto per celebrare la sportività di Sinner, che ha portato a termine l’incontro.

“Voglio ringraziare Jannik Sinner per la grande sportività e il senso di responsabilità dimostrati oggi. In condizioni climatiche estremamente difficili, dopo un malore evidente, Jannik ha scelto comunque di restare in campo e di concludere la partita con rispetto per il torneo, per il pubblico e per il suo avversario” ha sottolineato Binaghi, che poi ha aggiunto dei sentiti ringraziamenti da parte sua e di tutta la Federtennis.

“Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati oggi da Jannik valgono molto più del risultato. A nome della Federazione Italiana Tennis e Padel gli siamo vicini e siamo orgogliosi di lui, non solo come campione, ma anche e soprattutto per i valori che continua a trasmettere”.