Wimbledon: Anisimova annulla cinque set point e doma Pavlyuchenkova: è la prima semifinale

[13] A. Anisimova b. A. Pavlyuchenkova 6-1 7-6 (9)

Amanda Anisimova raggiunge per la prima volta la semifinale a Wimbledon battendo in due set Anastasia Pavlyuchenkova per 6-1 7-6 (9) in 1 ora e 39′. Una partita dominata nel primo set dalla statunitense e quasi persa nel tie-break del secondo set, quando si è fatta rimontare da sopra 4-2. Poi il tie-break, molto nervoso, con tanti errori, in cui Anisimova annulla cinque set point per volare in semifinale a Church Road dove affronterà Sabalenka.

Primo set: Anisimova prende il largo

Il break che spezza gli indugi lo mette a segno Anisimova nel secondo game, dopo una serie di gratuiti di rovescio di Pavlyuchenkova (2-0). L’americana litiga un po’ con la sua prima palla, ma quando entra spesso ottiene il punto. Il secondo break arriva nel terzo game, dopo un altro turno in battuta disastroso della tennista russa che commette anche due doppi falli (3-0). Ormai in completa gestione Anisimova completa il set con l’ultimo break, sul 5-1, che le permette di portarsi a casa il primo parziale 6-1 in 27′.

Secondo set: Anisimova alti e bassi, poi chiude

Nella ripresa Anastasia Pavlyuchenkova cerca di darsi una scrollata anche grazie a una prima palla più costante. Anisimova continua a giocare imperterrita il suo tennis in spinta, specie se la sua avversaria fatica a mettere in fila due risposte in campo. Poi nel sesto game Anisimova spezza la parità attaccando con decisione la seconda palla di Pavlyuchenkova, e trovando il break grazie all’aiuto del nastro (4-2). Al momento di servire per il set Anisimova smarrisce la prima palla e Pavlyuchenkova ne approfitta contro breakkando alla terza occasione utile (5-4).

Ma la tennista americana non si dà per vinta e torna alla carica con due match point nel decimo game. Pavlyuchenkova però si salva con coraggio e incoscienza, impattando sul 5-5. Si arriva così al tie-break: il primo allungo è di Anisimova che spinge forte con il rovescio (2-1). Poi l’americana scentra un paio di colpi a rimbalzo e Pavlyuchenkova ne approfitta per passare in vantaggio (2-3). La partita però rimane tesa, da sopra 6-3 la russa si fa rimontare 6-6, poi si fa annullare anche un quarto set point. Anisimova alla fine doma i suoi nervi e chiude il match al quarto set point per 11-9.