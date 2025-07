Wimbledon, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Sinner: il numero 1 si allenerà alle ore 17

Attesa, preoccupazione e un pizzico di mistero: la partita – valida per gli ottavi di finale – tra Grigor Dimitrov e Jannik Sinner rischia di aver eliminato entrambi i tennisti dal torneo di Wimbledon, e il gomito di Jannik Sinner tiene alta la temperatura dell’ansia degli appassionati italiani. Sembrava una normale scivolata “da erba”, con il piede d’appoggio che perde la presa sul terreno, il polso che attutisce la caduta, e il numero 1 che rassicura, immediatamente, l’avversario e il pubblico. E invece. E invece, riguardando il replay, si scopre una torsione innaturale del gomito destro: Sinner sente dolore, si spaventa, perde tutta la sicurezza negli spostamenti e soprattutto non riesce più a lasciare andare i colpi, perchè il gomito dà fastidio. La fine della serata – caratterizzata dallo shock dell’infortunio e del ritiro di Dimitrov – aveva inevitabilmente cancellato la memoria del problema fisico del numero 1, che aveva vinto la partita più amara della carriera grazie all’abbandono dell’avversario. Nel corso della conferenza stampa post-partita Sinner aveva però riaperto il tema legato al gomito: “Sì, sono preoccupato. Domani mattina faremo gli esami”.

Quali sono, dunque, le novità delle ultime ore? Sinner ha, in effetti, effettuato attorno alle 10 inglesi (le 11 italiane) la risonanza magnetica per valutare le condizioni del gomito destro. Al momento non è stato comunicato l’esito degli esami: sappiamo solamente che lo staff di Jannik, dopo una mattinata caratterizzata dall’incertezza, ha prenotato, poco fa, un campo di allenamento per le ore 16 di Londra (le 17, in Italia). Si tratta di una notizia incoraggiante che, però, allo stesso tempo, non spazza via le nubi in vista dei quarti di finale con Ben Shelton, in programma mercoledì 9 luglio: il numero 1, verosimilmente, colpirà giusto qualche palla, in maniera molto blanda e senza particolari sforzi, con l’obiettivo di capire la situazione del gomito. Sarà un test importante (per noi che guardiamo, sarà fondamentale il linguaggio del corpo), ma verosimilmente non decisivo: solamente domani, in mattinata, Sinner, insieme al suo team, prenderà la decisione definitiva, con la speranza che il dolore diventi sempre più gestibile con il passare delle ore.