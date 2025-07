Wimbledon: Taylor Fritz centra la sua prima semifinale. Battuto Khachanov in quattro set

[5] T. Fritz b. [17] K. Khachanov 6-3 6-4 1-6 7-6 (4)

L’americano Taylor Frtiz approda per la prima volta in carriera in semifinale a Wimbledon dopo aver sconfitto il russo Karen Khachanov in quattro set 6-3 6-4 1-6 7-6 (4). Fritz chiude con l’81% dei punti vinti con la prima, conditi da 16 ace e mettendo a segno ben 47 vincenti. Dopo il ritorno di Khachanov nel terzo set, il russo è passato a condurre anche nel quarto. A quel punto l’americano, in affanno, ha ricominciato a servire come nei primi due set amministrando poi anche il delicato tie-break finale. Venerdì il californiano affronterà il vincente tra Alcaraz-Norrie.

Breaking new ground.



Taylor Fritz reaches his first #Wimbledon SF, defeating Karen Khachanov 6-3, 6-4, 1-6, 7-6(4) pic.twitter.com/QdVCQFtTGv — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2025

PRIMO SET – L’americano passa subito a condurre ottenendo il break nel secondo gioco, dopo un turno aggressivo in risposta (2-0). Impressionante il ruolino di marcia al servizio di Fritz, come testimoniano gli svariati punti vinti con la prima palla. Anche da fondo campo la quinta testa di serie sbaglia poco e malvolentieri, ottenendo tanto grazie al suo dritto. Khachanov tenta di rimanere in scia, ma non ha chance in risposta di avvicinare lo statunitense nel punteggio. Così Fritz chiude in scioltezza il primo set 6-4 in 33′.

SECONDO SET – In avvio di ripresa Fritz ha subito tre palle break per passare in vantaggio, ma Khachanov ne esce grazie al servizio e a un nastro amico. Lo statunitense è in stato di grazia al servizio quest’oggi, mantenendo uno standard elevato sia con la prima che con la seconda palla. Il russo riesce a reggere meglio nei suoi turni in battuta, prendendo i giusti rischi e attaccando tanto la rete per accorciare gli scambi (2-3). Poi nel nono game arriva il break inatteso di Fritz che sfrutta un insolito turno al servizio avaro di prime del russo per andare a servire per il set. Con un rovescio lungolinea vincente l’americano chiude anche il secondo set per 6-4 in 43′.

TERZO SET – Nel terzo set però Khachanov trova una reazione sorprendente, sfruttando un paio di passaggi a vuoto di Fritz, alle prese con dei problemi alle vesciche. Il russo manovra bene e si guadagna due palle break che si concretizzano con un rovescio finito lungo dello statunitense (2-0). Fritz scende di rendimento al servizio, a differenza del suo avversario che sale di molto, e questo permette a Khachanov di incrementare l’intensità in risposta. Arriva il secondo break filato nel quarto game, con Fritz che soffre le variazioni del suo avversario (4-0). Il russo chiude il set 6-1 con una grande reazione, quando sembrava sul punto di gettare la spugna.

QUARTO SET – Il parziale si apre come il precedente: con un break in avvio di Khachanov che ha ormai il pallino del gioco in mano (2-0). Dopo un avvio contratto Fritz si scioglie e nel quarto game approfitta di un game falloso del russo per trovare il contro break (2-2). Adesso l’americano appare più simile alla versione dei primi due set, con una costanza di rendimento al servizio altissima. Al russo invece mancano la quantità di prime in campo necessarie a nutrire il suo gioco in spinta, come successo nel set precedente.

La partita però si protrae fino al tie-break, dove Fritz è il primo ad allungare grazie a una risposta incisiva. Poi Khachanov impatta sul 4-4 chiudendo a rete, ma ancora una volta spetta allo statunitense il colpo di coda che si procura il match point su un errore del russo di dritto. Ed è Taylor Fritz a chiudere con uno smash a rete per 7 punti a 4 raggiungendo così per la prima volta in carriera la semifinale a Wimbledon.