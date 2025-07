Wimbledon: Bencic doma Andreeva in due tie-break. È semifinale con Swiatek

B.Bencic B. M. Andreeva 7-6(3) 7-6(2)

Una vittoria di sostanza, pazienza e maturità. Belinda Bencic si prende la scena sul Centre Court battendo in due set serrati Mirra Andreeva, classe 2007, talento in crescita ma ancora forse troppo acerbo nei momenti decisivi. Due tie-break, entrambi vinti con freddezza e lucidità, segnano il destino di un match che per oltre un’ora e mezza ha viaggiato sul filo dell’equilibrio, senza neppure un break fino al penultimo gioco prima del tie-break decisivo.

Per la svizzera è un traguardo storico: la prima semifinale a Wimbledon, che si aggiunge all’oro olimpico di Tokyo e alle tante battaglie vissute lungo la sua lunga carriera. Per Andreeva, invece, una lezione da mettere nel bagaglio, soprattutto per come gestire i punti importanti. Un po’ troppa fretta, qualche scelta affrettata, e un pizzico di emotività di troppo nei due tie break con troppi errori concessi all’avversaria: le differenze le hanno fatte lì, nei dettagli che contano.

A vederla giocare, la russa ha impressionato per solidità di colpi e potenza al servizio, soprattutto con la prima, ma a frenarla è stata appunto l’assenza di variazioni credibili e una gestione emotiva ancora tutta da costruire. Quando ha provato a mischiare le carte, con qualche tocco di fino, la mano le ha tremato. Di fronte, però, c’era una giocatrice che ha dimostrato di sentirsi a suo agio su questa superficie, nel pieno della maturità sportiva: servizio preciso, capacità di leggere le situazioni e un tennis poco appariscente ma tremendamente efficace.

La partita è volata via con ritmo costante, senza pause, seguita con partecipazione anche dalla famiglia reale, con la regina Camilla a gustarsi ogni scambio nel Royal Box. E se Wimbledon premia sempre la compostezza e il merito, oggi sono tutti dalla parte di Belinda.

Primo set – Il filo sottile dell’equilibrio rotto dal tie break

Bencic entra in campo con l’attitudine giusta: solida al servizio, precisa nei colpi interlocutori e sempre pronta a cogliere in controtempo l’avversaria. Andreeva si affida alla potenza della prima palla per incanalare lo scambio, spesso riuscendoci: l’84% di punti vinti con la prima è lì a testimoniarlo. Ma al di là delle percentuali, sono i nervi saldi a fare la differenza nei momenti cruciali.

Fino al 5-5 è un continuo rincorrersi senza che nessuna delle due riesca a costruire vere occasioni: nessuna palla break per oltre 50 minuti. Da un lato la freschezza e l’ardore giovanile di Andreeva, dall’altro l’esperienza della svizzera che manovra e aspetta. A rompere l’equilibrio è proprio la 17enne russa che, nel decimo game, si procura due palle break. La prima la sciupa non riuscendo a gestire uno slice basso di Bencic; la seconda è annullata con un servizio esterno chirurgico. Si va così al tie-break.

Qui Andreeva si fa prendere dalla fretta e paga la tensione: tre errori di rovescio in sequenza spalancano la strada a Bencic, che con un dritto vincente si issa sul 5-3. La svizzera chiude 7-3, lasciando trasparire un’espressione mista tra sollievo e concentrazione. Il primo passo è fatto.

Secondo set – Il sigillo finale nel secondo tie-break

Nel secondo set la musica non cambia: Andreeva continua a spingere forte, cercando di aggrapparsi al servizio per restare a galla. Ma appena prova qualcosa di diverso – una palla corta, una variazione – l’errore è lì dietro l’angolo. Bencic intuisce, attende e al momento giusto prova a colpire. Sul 2-1 Andreeva annulla due palle break con personalità, una con un dritto vincente, l’altra costringendo Bencic all’errore.

Fino al 4-4, il match resta inchiodato sul servizio: pochi scambi prolungati, tanti punti rapidi. Un dato su tutti: dopo oltre 90 minuti di gioco, ancora nessun break. Una rarità nel circuito femminile. È sull’8° game che Andreeva ha una chance per scappare: palla break che Bencic annulla con coraggio e un dritto vincente. Il game dopo la musica cambia.

È Bencic a prendersi finalmente il break, approfittando di un dritto lungo della russa, visibilmente scossa. L’opportunità è ghiotta: servire per il match e per la prima semifinale a Wimbledon, ma la pressione gioca brutti scherzi. La svizzera sbaglia, la prima scompare, Andreeva ne approfitta e le strappa la battuta rimettendo tutto in equilibrio.

Anche il secondo set, inevitabilmente, si decide al tie-break. Ma stavolta non c’è partita. Due errori gratuiti della russa, un altro dritto che finisce in rete, e Bencic vola 4-1. Sul 6-2 arriva un doppio fallo di Andreeva che vale cinque match point. Il primo è sufficiente: uno smash chiude il conto e regala alla svizzera l’abbraccio col suo box e l’applauso di Wimbledon.

“È un sogno giocare una semifinale qui,” dirà a fine match Bencic, visibilmente commossa. “È il torneo che da bambina guardavo con gli occhi spalancati. Ora ci sono io, e sono pronta a dare tutto”.

Ad attenderla ora c’è l’ex numero uno del mondo, Iga Swiatek, ma a questo punto del torneo, con una Bencic così solida e centrata, sognare un altro passo in avanti per la svizzera non è vietato. Precedenti 3-1 per la polacca, compreso il più recente, nel 2023, proprio a Wimbledon.