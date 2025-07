Wimbledon, il programma di giovedì 10 luglio: si apre con Sabalenka/Anisimova, in serata il doppio misto

È stato pubblicato l’order of play della giornata di giovedì 10 luglio da parte degli organizzatori di Wimbledon 2025, nonostante il programma odierno sia ancora in corso con Jannik Sinner e Flavio Cobolli impegnati con Ben Shelton e Novak Djokovic. Come di consueto i migliori match saranno tutti sul Centre Court (il campo centrale). Il programma si aprirà alle ore 14:30 italiane (le 13:30 di Londra) con la prima semifinale del torneo di singolare femminile tra Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova. Subito dopo ci sarà l’altra sfida che vedrà impegnate Iga Swiatek e Belinda Bencic. Il programma si chiuderà con la finale di doppio misto tra Sem Verbeek/Katerina Siniakova e Joe Salisbury/Luisa Stefani.

Wimbledon Order of play – Thursday, July 10, 2025 pic.twitter.com/pLHXufoKu5 — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) July 9, 2025

Degno di nota, in realtà, anche l’order of play del Court 1 di giovedì 10 luglio. Si giocheranno infatti le due semifinali del torneo di doppio maschile. Come di consueto si apre alle ore 14:00 italiane (le 13:00 a Londra) con i n° 1 del seeding Marcelo Arevalo e Mate Pavic opposti a Rinky Hijikata e David Pel. Subito dopo Marcel Granollers ed Horacio Zeballos se la vedranno con Julian Cash e Lloyd Glasspool. Il programma si chiuderà poi con un doppio del torneo di weelchair maschile.