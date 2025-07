Wimbledon, Shelton: “Non sono ancora dove voglio, ma ci arriverò”

Nonostante la sconfitta subita dal numero 1 del mondo, Jannik Sinner, ai quarti di finale dello Slam britannico, Ben Shelton non ha smarrito la sua determinazione e il desiderio di migliorare. Ha le idee piuttosto chiare, il tennista americano. L’amarezza del risultato, infatti, si mescola alla consapevolezza di essere sempre più vicino a quel salto di qualità tanto agognato. Così come si evince dalle dichiarazioni rilasciate dal nativo di Atlanta nella conferenza stampa post-match e riportate di seguito.

D. Prima della partita c’era qualche dubbio su Jannik: come hai visto il suo gioco? Eri incerto su come sarebbe stato giocare contro di lui?

Ben Shelton: “No, pensavo che se la sarebbe cavata bene. Non puoi affrontare una partita pensando che l’avversario non sia al 100%. Oggi la sua palla usciva molto potente, quindi non ho notato differenze particolari.“

D. Oggi, nei tornei del Grande Slam, ci sono solo due giocatori che riescono a batterti. La pensi così? Quando ci pensi e ti prepari in allenamento, su cosa ti concentri per cercare di ridurre questo divario?

Ben Shelton: “Sì, è frustrante. Sono due giocatori molto diversi (si riferisce a Sinner e Alcaraz, ndr) e le sfide sono diverse. Con Sinner, che è quello contro cui ho giocato di più, la velocità della palla è davvero incredibile. Non ho mai visto nulla di simile. Quando giochi contro di lui, sembra che tutto vada a doppia velocità. Di solito riesco ad adattarmi abbastanza bene a quel ritmo. Ma è dura quando qualcuno colpisce così forte e con costanza su entrambi i lati, e serve come lui.

Oggi avevo una mentalità giusta per gran parte della partita. Ho servito molto meglio rispetto all’Australia, in maniera più intelligente, sono andato a prendermi i punti. Però la percentuale di prime palle è calata proprio nei momenti in cui ne avevo più bisogno e probabilmente ho giocato troppo con prudenza. Molti dei dritti che avrei dovuto spingere, quelli che devi davvero spingere contro un giocatore come lui, li ho un po’ “addolciti”, come se stessi giocando su un campo più lento, tipo terra o un hard court più lento. Sto ancora imparando sull’erba cosa funziona meglio e oggi non sono riuscito a mettere in difficoltà il mio avversario.“

D. Quando la tua percentuale di prime palle cala proprio nei momenti cruciali, è perché senti tutta la pressione e pensi di dover fare il colpo perfetto?

Ben Shelton: “Non so, probabilmente un po’ sì. Giocare contro uno come lui, che ti mette costantemente pressione con le sue risposte, è difficile. Penso che nei momenti chiave cercassi di tirare troppo forte la prima palla. Quando il mio ritmo si accelera, tendo a mandare alcune prime palle in rete. È importante restare calmi, mantenere le emozioni sotto controllo e sapere che il mio servizio normale, con la giusta tecnica, arriva sui 140 km/h. Non è che un servizio morbido esca lento, è solo questione di tecnica. Ma inseguire i 147 km/h nei momenti decisivi è controproducente.“

D. Dopo la partita precedente avevi detto che stavi ancora lavorando sulle risposte. Come ti sei sentito oggi riguardo al tuo gioco in risposta?

Ben Shelton: “Sì, non si tratta di sottovalutare il mio gioco in risposta, ma le statistiche mostrano quanto il suo servizio sia tra i migliori del circuito. Questo rende tutto più difficile.

Il mio ritorno è migliorato molto, ma contro un giocatore così è dura. Quando arrivavo a 30, praticamente non vedevo una seconda palla. Dopo il servizio vedevo al massimo una palla, poi o il dritto spariva o non c’era proprio. Mi sono messo in buona posizione alcune volte, ma non sono riuscito a colpire bene la palla. Per essere onesto, sul 15-40 abbiamo giocato quattro punti di fila, lui è stato semplicemente più bravo. C’è stato un momento sullo 0-30 nel terzo set in cui forse ho avuto una chance. In generale il mio gioco in risposta è migliorato molto, ma oggi nei momenti chiave lui ha giocato meglio.“

D. Nonostante la sconfitta, quali aspetti positivi puoi trarre dalle tue prestazioni finora in questa stagione sull’erba?

Ben Shelton: “Sì, sicuramente mi sento più a mio agio sull’erba. Il modo in cui mi muovo, come rispondo, come colpisco la palla da terra è migliorato. Non sono ancora dove vorrei essere, ma ho sei settimane per fare tutto il possibile per arrivare pronto e più forte allo US Open. Quello è il mio torneo preferito dell’anno, quindi so che darò il massimo nelle prossime settimane che ho davanti.

D. Quali insegnamenti o punti di forza puoi portare dai successi ottenuti a Parigi e qui, che rappresentano i tuoi migliori risultati in questi due tornei? Pensi che alcuni di questi aspetti possano aiutarti anche sul cemento??

Ben Shelton: “Sì, non ho dubbi sul fatto che stia tornando sulla mia superficie preferita e che all’estate americana arriverò come un giocatore migliore rispetto a marzo. Non c’è dubbio. La capacità atletica, il movimento, la tolleranza alla palla, la scelta dei colpi, la sensibilità, la chiusura a rete, il gioco di ritorno… giocare su superfici incerte dove ci sono rimbalzi strani o la palla sbatte sui bordi ti insegna ad adattarti. Sulla terra ci sono molti più rimbalzi irregolari e impari a gestirli. Sento che il mio gioco è molto migliorato, che sia cresciuto molto. La forma fisica è fondamentale e sarà uno dei miei focus principali durante l’estate americana, prima di iniziare a Washington DC. Voglio essere al meglio allo US Open.“

D. Hai solo 22 anni e sei arrivato ai quarti di finale in ogni torneo del Grande Slam. Questo ti dà fiducia per il futuro, considerando che sei ancora all’inizio della carriera ma hai già ottenuto molto?

Ben Shelton: “Beh, non sono arrivato ai quarti al Roland Garros, solo agli ottavi, ma negli altri tre sì. Sì, so di poter giocare bene negli Slam ormai. So di avere la capacità di arrivare in fondo in tornei al meglio dei cinque set. Adesso si tratta di come gioco quando arrivo lì. Ovviamente sto affrontando i migliori al mondo, tutti molto affilati. Ci sono cose su cui devo migliorare. Potrei anche sedermi a pensare: “Wow, 22 anni e ho fatto tutte queste cose”, ma la mia mente è più critica, cerco di risolvere problemi.

So di non essere ancora dove voglio. Su quello sto lavorando. Essere vicino alle fasi finali ti rende ancora più affamato, ti fa sentire che puoi farcela, che puoi superare quel muro. Sono davvero grato per queste opportunità e per quelle che ho avuto nelle fasi avanzate, ma la mia testa è concentrata sul lavoro che devo ancora fare.“

D. A livello emotivo, quanto sei soddisfatto o insoddisfatto dei risultati che hai ottenuto quest’anno negli Slam?

Ben Shelton: “Non sono assolutamente soddisfatto. Sarebbe insensato dire che sono insoddisfatto di quello che ho fatto sulla terra e sull’erba, però. Dico sempre che voglio arrivare un turno più avanti nei grandi tornei rispetto all’anno precedente, e quest’anno l’ho fatto in ogni Slam: Australia, Francia e qui.

Non direi che sono soddisfatto, ma posso dire di sentirmi fiducioso e motivato dopo i primi tre Slam della stagione, guardando avanti al quarto e alle opportunità allo US Open per quello che ho costruito finora. Allo stesso tempo, fa ancora male perdere.“