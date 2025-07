Wimbledon: la finale maschile sarà visibile anche in chiaro su TV8

Dopo due settimane d’intensità e spettacolo, l’erba prestigiosa di Wimbledon si prepara a vivere il suo atto finale. Domenica 13 luglio alle 17:00 andrà in scena la finale maschile, trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, NOW, e in chiaro su TV8.

I nomi rimasti in corsa, del resto, parlano da soli: Sinner, Alcaraz, Fritz e Djokovic si giocano l’ultima parola sull’erba del Centre Court. Il numero 1 del mondo potrebbe centrare la sua prima finale in quel di Wimbledon; per Djokovic, invece, accedere all’atto conclusivo dello Slam britannico, inietterebbe nuova linfa alla rincorsa all’ottavo titolo. In mezzo, naturalmente, il talento esplosivo del campione in carica, Carlos Alcaraz, e l’outsider Fritz pronto a sorprendere.

Venerdì 11 toccherà alle semifinali: si parte alle 14:30 con Alcaraz-Fritz, poi spazio a Sinner-Djokovic, in quello che si annuncia come il match del torneo. Sabato 12, invece, sarà la volta della finale femminile (ore 17), con le vincitrici delle semifinali Sabalenka-Anisimova e Bencic-Swiatek.

Sky, tra l’altro, continuerà a trasmettere Wimbledon in esclusiva fino al 2030. Sì, insomma, in un’estate ricca di tennis, l’erba di Church Road resta il palcoscenico più ambito.