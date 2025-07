Wimbledon, le semifinali di venerdì: Alcaraz-Fritz inaugura il Centrale, poi Sinner contro Djokovic

Due settimane di puro spettacolo che stanno volgendo al termine. Dei 128 partecipanti del main draw maschile sono rimasti solamente in 4, tutti a caccia del titolo consci di essere solo a due gradini dal traguardo. Non ce ne voglia, ma il quarto incomodo sembra essere Taylor Fritz con l’americano giunto alle semifinali dopo aver superato il tabù che lo ha visto fermarsi per due volte alle step precedente. Il californiano proverà l’impresa contro Carlos Alcaraz, con lo spagnolo che forte del 2-0 nei confronti diretti insegue la terza finale consecutiva a Church Road dopo i successi del 2023 e 2024. Taylor e Carlos apriranno il Centrale alle ore 14:30.

A seguire la seconda semifinale, quella che ci riguarda da vicino, avrà come protagonisti Novak Djokovic e Jannik Sinner sempre sul Centrale. Il serbo non riesce a togliersi dalla testa il venticinquesimo Slam e raggiungerlo eguagliando gli otto sigilli di Roger Federer ai Championship sarebbe l’apoteosi. Tra Nole e l’ambizioso obiettivo, c’è il numero uno al mondo che tra tante peripezie, rocambolesco e fortunato ottavo con Dimitrov e problemi al gomito, ha l’intenzione di andare oltre la semifinale persa a Church Road due anni fa e puntare al primo Wimbledon della carriera.