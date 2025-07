Wimbledon, il programma di sabato 12 luglio: alle 17 la finale femminile

L’edizione 2025 dello storico torneo di Wimbledon sta per giungere alle battute finali. Intanto, è stato pubblicato l’order of play di sabato 12 luglio, nonché giornata dedicata specialmente alla finale di singolare femminile e all’atto decisivo del doppio maschile. Il programma verrà inaugurato proprio dal suddetto match, dove il duo australiano-olandese formato da Hijikata e Pel sfiderà per il prestigiosissimo titolo di Church Road i padroni di casa Cash e Glasspool. I quattro doppisti faranno il loro ingresso nel campo centrale alle ore 14:00 (13:00 locali).

Alle 17:00, invece, prenderà vita la finalissima tra Iga Swiatek e Amanda Anisimova, capace di eliminare in tre set la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. Sarà il primo tete a tete tra la statunitense e la polacca, che si scontreranno per la prima volta sul centrale di Church Road, a caccia del trofeo più significativo della loro carriera.