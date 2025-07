Wimbledon, Sabalenka scherza: “Chi si aspettava una conferenza come quella di Parigi resterà deluso!” [VIDEO]

Il personaggio d Aryna Sabalenka è probabilmente uno dei più divisivi nel circuito femminile di oggi. A una bella storia fatta di sconfitte, rivincite, momenti bui e resilienza si accompagnano le critiche per il comportamento in campo (per il rumorosissimo e a tratti fastidioso grunting in particolare); alla ragazza allegra e leggera che si diverte col suo team facendo i balletti di tik tok la difficoltà ad accettare le sconfitte che spesso si tramuta in antipatia in conferenza stampa. Quel che è sicuro è che, davanti ai microfoni Aryna raramente è banale e spesso molto istintiva, a tal punto da risultare, a tratti, quasi ingenua.

Fu il caso della conferenza stampa post-finale a Parigi persa contro Coco Gauff, nella quale finì per attirarsi numerose (e forse anche giustificate) polemiche, con parole poco lusinghiere nei confronti dell’avversaria ma che probabilmente erano più rivolte a sé stessa che alla povera Coco.

Sabalenka tuttavia ha il grande dono dell’autoironia e della capacità di riflessione ed ecco quindi che, appena seduta in sala stampa per la conferenza dopo la sconfitta in semifinale con Amanda Anisimova, ha lasciato spiazzati tutti affermando: ‘Non vedrete una conferenza tipo Roland Garros Quindi chiunque stesse aspettando quella, può andarsene subito‘.

Poche parole, dette col sorriso, ma che hanno avuto il loro peso, sia polemico contro chi ha sguazzato per giorni nell’alimentare la controversia sia per dimostrare a tutti di aver, forse, compiuto un ulteriore passo verso la maturazione definitiva, come tennista e come persona. Nel corso della conferenza non si è comunque risparmiata, né nei confronti di Anisimova né nei suoi stessi, ma questo lato di lei difficilmente cambierà.