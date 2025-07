Wimbledon, Anisimova-Swiatek è finale anche tra le ambasciate… a suon di cibo!

Alle ore 17:00, sul Centrale di Church Road andrà in scena la finale del singolare femminile di Wimbledon 2025 tra Amanda Anisimova ed Iga Swiatek. Un ultimo atto certamente non atteso, almeno per metà, ma che offre tantissimi spunti interessanti. Intanto, parallelamente, fuori dal campo ci sarà un’altra sfida. Protagoniste della scommessa due ambasciate, quella polacca a Washington e quella statunitense a Varsavia, che hanno deciso di intavolare una battaglia culinaria. A spiegarlo è stata la seconda menzionata, tramite un post pubblicato sul proprio account ‘X’.

🎾 Challenge Ambasady USA w Warszawie vs. Ambasada RP w Waszyngtonie – niech wygra lepsza zawodniczka (i odważniejszy żołądek)!



Dziś Iga Świątek zmierzy się z Amandą Anisimovą — i z tej okazji nasze ambasady zdecydowały się na mały zakład 🙂



💥 Jeśli wygra Iga: Rzecznik… pic.twitter.com/XAsoW9Lyp8 — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) July 12, 2025

Se dovesse vincere Iga Swiatek, infatti, il portavoce dell’ambasciata statunitense a Varsavia mangerà una porzione di pasta con le fragole, la prelibatezza amata dall’ex n° 1 del mondo, come confermato da lei stessa nel corso di questo Wimbledon 2025. Se invece ad alzare il trofeo al cielo dovesse essere Amanda Anisimova, allora il responsabile delle comunicazioni dell’ambasciata polacca a Washington se la vedrà con un panino al burro di arachidi e marmellata.