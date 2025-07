Sinner premiato dall’ATP per il colpo del fiammifero

Prima di partire per Parigi, il Marchese del Grillo-Alberto Sordi si ferma a salutare l’austera madre, che non ne sopporta la superficialità e le simpatie per la Francia anticlericale e rivoluzionaria; la donna lo guarda con disprezzo e gli dice: “dove vai, non sei capace di fare niente!”. A quel punto il nobile ribelle lancia per aria un acino d’uva e lo cattura al volo con la bocca spalancata. “Tié, dice che non so fa’ niente…”.

Chi dice che Alcaraz ha più colpi di Sinner rimarrà parimenti preso in contropiede dal mid-season award che l’altoatesino ha fatto proprio con il colpo del fiammifero. Come ricorderemo Jannik riuscì ad accendere uno svedese posizionato all’incrocio del rettangolo del servizio semplicemente sfiorandone la capocchia infiammabile con il suo servizio-bomba. Nel tweet dell’ATP si vede chiaramente il rapporto causa-effetto della stilettata del campione e della fiammata del bastoncino di legno, e la coppa, o coppetta, per non dire coppettina, che l’asso altoatesino solleva con solo una mano perché per due non c’è spazio, sancisce la veridicità del cimento facendo una volta per tutte pulizia degli ignobili sospetti che vorrebbero il tutto un risultato di semplici effetti speciali.

We are all still talking about this trick shot 🔥



Most iconic content award goes to… @janniksin 👏 pic.twitter.com/vO4eh9TxNX — ATP Tour (@atptour) July 12, 2025

Del resto, è vero che al rallentatore si vede che la pallina non sfiora nemmeno il legnetto, ma è altrettanto da considerare che Sinner non fuma e che a casa ha la cucina a induzione e quindi i fiammiferi non sa nemmeno cosa siano. Con queste attenuanti il trofeino è più che meritato.