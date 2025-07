Wimbledon: Mertens/Kudermetova trionfano in rimonta su Hsieh/Ostapenko

[8] E. Mertens/V. Kudermetova b. [4] S.W. Hsieh/J. Ostapenko 3-6 6-2 6-4

Dopo 2 ore e 25, Elise Mertens e Veronika Kudermetova si laureano campionesse del tabellone di doppio femminile di Wimbledon. Le teste di serie numero 8 rimontano la coppia formata da Su Wei Hsieh e Jelena Ostapenko, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-2 6-4. Per Mertens si tratta del quinto Slam di specialità e del secondo titolo a Wimbledon. Nel 2021 aveva trionfato insieme a Hsieh, che oggi ha ritrovato dall’altra parte della rete. Kudermetova, invece, è al primo Major della carriera.

IL MATCH

Nel primo set, Ostapenko e Hsieh partono decisamente con il freno a mano tirato, incassando due break su due turni di servizio. Nel mezzo anche il controbreak, che certifica come tutte e quattro le protagoniste avvertano la tensione di uno scenario così importante. Mertens e Kudermetova riescono a issarsi fino al 3-1, prima di accusare un evidente calo di rendimento. Perdono per due volte consecutive la battuta e le avversarie passano a condurre. Ostapenko e Hsieh chiudono il primo set in rimonta con il punteggio di 6-3.

Nella seconda frazione di gioco gli indugi si rompono nel quarto gioco, quando Kudermetova e Mertens si portano avanti per 3-1, bissando l’andamento del set inaugurale. Le teste di serie numero 8 allungano, con doppio break di vantaggio, fino al 5-1. Al momento di servire per pareggiare i conti, vivono un ulteriore passaggio a vuoto. Tuttavia, si prendono il parziale in risposta, imponendosi per 6-2.

Il terzo set si prospetta equilibrato, con i primi game molto lunghi. Sull’1 a 0, Ostapenko concede una palla break, ma le avversarie non riescono a sfruttarla. Nel terzo gioco è il servizio di Mertens a tremare, con quattro palle break regalate e annullate per mantenere gli equilibri immutati. Il break, che era nell’aria, si concretizza nel quinto game. Dopo uno scambio prolungato in cui Hsieh ha messo in mostra tutta la sua esperienza, Kudermetova, spazientitasi, spara fuori un diritto che porta la coppia lettone-taiwanese sul 3-2 e servizio. Jelena Ostapenko in questo frangente sale in cattedra e pare inarrestabile. Nell’ottavo gioco, la giocatrice di Taiwan perde il servizio a zero e il punteggio torna sulla parità: 4-4. Servendo per rimanere nella finale, la prima della giocatrice lettone non entra e, al termine di uno scambio estenuante, deve concedere match point. Elise Mertens chiude la partita a rete.