WTA Amburgo e Iasi, i tabelloni: i due tornei al via con moltissime padrone di casa

l torneo di Amburgo si apre con un tabellone equilibrato e ricco di giocatrici di casa. In cima al seeding troviamo Ekaterina Alexandrova (russa, numero 17 WTA), reduce da un buon periodo di forma e dall’ottavo di finale a Wimbledon perso contro la futura semifinalista Belinda Bencic.

Tra le protagoniste annunciate c’è la campionessa del Queen’s Tatjana Maria (testa di serie numero 3), che affronterà, davanti al proprio pubblico la bulgara Tomova. Con lei giocheranno in casa anche Eva Lys (numero 4 del seeding), Noma Noha Akugue (wild card), Tamara Korpatsch e Jule Niemeier, che troverà al primo turno Dayana Yastremska (che guida la parte bassa del tabellone).

Più in basso nel tabellone troviamo l’egiziana Mayar Sherif (ottava nel seed e numero 86 WTA), e l’ungherese Anna Bondar (testa di serie numero 7), che affronteranno rispettivamente la statunitense Chirico e la già citata Noma Akugue

Completano il quadro nomi interessanti come Arantxa Rus, Dalma Galfi, Kaja Juvan e la francese Diane Parry, a completare un tabellone che vede insieme le uniche due giocatrici di livello medio-alto che giocano ancora il rovescio a una mano.

A Iași l’atmosfera sarà calda: sei giocatrici rumene sono presenti nel tabellone principale. La testa di serie numero 1 è l’armena Elina Avanesyan (n. 49 WTA), che aprirà contro la wild card locale Andreea Prisacariu.

La favorita del pubblico è però Jaqueline Cristian (testa di serie numero 2), che proverà ad arrivare in fondo spinta dal tifo di casa.

Tra le più attese anche Irina-Camelia Begu (testa di serie numero 7), reduce dal secondo turno a Wimbledon e veterana mestierante di questa superficie, con un ‘carrer high’ alla 22esima posizione del ranking, e Ana Bogdan (wild card), ex top-40 WTA in cerca di riscatto dopo una prima parte di stagione complicata.

Nel tabellone spiccano anche nomi come Ann Li (numero 3 del seeding), Jil Teichmann (numero 6) e Nuria Parrizas Diaz (numero 4), tutte con di semifinale.

Da tenere d’occhio anche il ritorno di Patricia Maria Țig (wild card) e la presenza di Sorana Cirstea, tra le più amate in patria e nome di peso in un torneo dove non mancano le insidie al primo turno, affronterà la connazionale Buzarnescu .