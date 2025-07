ATP Bastad: Budkov Kjaer rimonta e sorprende Monteiro. Vincono anche Gaston, Kopriva e Dzumhur

Prima che la pioggia diventasse la protagonista indiscussa dell’ATP Bastad, in Svezia sono andate in scena sei partite tra cui la vittoria di Andrea Pellegrino su Jaime Faria. Per il resto, le gare più tirate sono state quelle che hanno visto trionfare Nicolai Budkov Kjaer e Elias Ymer rispettivamente contro Thiago Monteiro e Tristan Boyer, entrambe al terzo set.

H. Gaston b. C. H. Tseng 6-4 6-3

Hugo Gaston si riscatta dopo il ritiro al Roland Garros contro Ben Shelton e le sconfitte all’esordio contro Jakub Mensik a Wimbledon e contro Radu Albot a Iasi battendo Chun Hsin Tseng col punteggio di 6-4 6-3. Ottima prestazione del francese che viene breakkato una sola volta, tra l’altro ininfluente essendo già 4-1 al secondo set. A fare la differenza tra le varie cose sono proprie le palle break: Gaston ne ha convertite ben 4 su 5 mentre Tseng appena 1 su 6.

[8] V. Kopriva b. H. Dellien 6-1 3-0 RIT.

Termina con il ritiro di Hugo Dellien la sfida contro Vit Kopriva che aveva comunque dimostrato nei 46 minuti precedenti al forfait del boliviano una certa superiorità. La testa di serie numero 8 era partito con un break a favore e con uno 0-40 a servizio salvato che ha spostato l’inerzia dalla sua parte. Dopo aver chiuso il primo set, grazie ad altri due break al quinto e settimo game, Kopriva ha rubato un altro servizio prima del ritiro di Dellien avvenuto dopo i primi due punti del quarto game, quando il ceco era a due “15” dal 4-0.

[7] D. Dzumhur b. S. Ofner 6-4 6-4

Vittoria netta e convincente del bosniaco Damir Dzumhur che si fa beffe di Sebastian Ofner con un doppio 6-4 che dunque estromette subito la corsa dell’austriaco in Svezia. Il 33enne nel primo set aveva già sfiorato il break al quinto gioco, quando Ofner si è trovato 15-40. Dopo aver salvato entrambe le palle break, Sebastian ha ceduto il passo sul 3-3 e soprattutto ha perso definitamente il set vanificando due break point che avrebbe portato l’incontro sul 5-5. Ancora più rammarico nel secondo set per l’austriaco che con un break si porta sul 4-1, venendo poi rimontato fino al 6-4.

[WC] E. Ymer b. T. Boyer 6-3 3-6 6-2

Elias Ymer prenota la sfida contro Luciano Darderi grazie al successo con Tristan Boyer, arrivato al quinto ko consecutivo tra Nottingham, Wimbledon, Modena e Trieste. Il primo set va via con una velocità impressionante: 36 minuti e appena sei punti in risposta in nove game che hanno visto comunque il break a zero di Elias Ymer che si porta avanti. Nel secondo set la svolta arriva presto, precisamente al secondo gioco quando lo statunitense vola subito sul 3-0. L’unico sussulto di Ymer è sul 4-2, quando spreca una break point ai vantaggi, ma per il resto è dominio di Boyer. Nel terzo e decisivo set, il cinismo gioca un ruolo chiave: Tristan si conquista quattro break point, due per game, ma non solo non le sfrutte ma perde anche il proprio servizio. A questo punto c’è spazio ancora per tre break consecutivi che fissano il punteggio sul 6-2 per Ymer.

[Q] N. Budkov Kjaer b. [Q] T. Monteiro 5-7 6-3 7-6(2)

Un match tra due qualificati durato la bellezza di 2 ore e 43 minuti: l’incontro tra Nicolai Budkov Kjaer e Thiago Monteiro è stato molto entusiasmante con il norvegese che ha avuto la meglio. Il primo set però è di marca brasiliana con Thiago che dopo essere andato vicino al break nel primo e nel nono game (qui ben due occasioni consecutive), riesce a strappare il servizio all’avversario sul 5-5, quando Budkov Kjaer poteva assicurarsi quantomeno il tiebreak. Il classe 2006 non si abbatte e dopo aver salvato un breakpoint ad inizio secondo set, trova il break che infonde tanta fiducia. Monteiro però non ci sta e si riprende il servizio poco dopo, salvo poi cederlo per la seconda volta al numero 298 al mondo che chiude al primo set point per 6-3. Arrivati all’ultimo dei tre set, Monteiro sorprende Budov Kjaer con un break a zero che arrivati al 3-2 sembrava essere decisivo. Così però non sarà poiché quando Thiago aveva la chance di servire per il match, vanifica tutto e si fa breakkare “a 15”. Il tiebreak è di marca europea con un netto 7-2.