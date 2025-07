Donna Vekic e altre leggende nell’unica città al mondo con i campi come quelli dei 4 Slam

Ieri a Osijek, città natale della tennista croata Donna Vekic, si è svolta un’esibizione che ha visto protagoniste, oltre alla n. 1 del tennis femminile croato, quattro storiche campionesse Slam: Mary Pierce, Iva Majoli, Marion Bartoli e Martina Hingis. Il motivo? L’inaugurazione del quarto campo pubblico gratuito con la stessa superficie dell’Australian Open: l’ultimo tassello di un progetto fortemente voluto da Vekić – ex n. 17 del mondo e semifinalista a Wimbledon lo scorso anno (sconfitta in un match thrilling da Jasmine Paolini) – e dalla sua famiglia, in collaborazione con il Comune e la Regione di Osijek.

Con questo nuovo campo, la città croata diventa la prima al mondo a disporre di quattro campi pubblici gratuiti, ciascuno con una superficie diversa, ispirata ai quattro tornei dello Slam. Scelta non casuale, di conseguenza, quella delle campionesse invitate, che con i loro trionfi coprono l’intero panorama Slam: Pierce e Hingis hanno vinto in Australia, Majoli e la stessa Pierce al Roland Garros, Hingis e Bartoli a Wimbledon, e la fuoriclasse svizzera completa il cerchio con il successo a New York.

Il sindaco della città, Ivan Radić – presente all’evento – ha voluto ringraziare la sua concittadina con parole significative: “Senza la visione e la determinazione di Donna Vekić, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Osijek entra così nella mappa globale dello sport, non solo del tennis“. Entusiasta anche Donna Vekic, visibilmente emozionata: “Sono incredibilmente orgogliosa che questo progetto permetta a bambini, giovani e adulti di giocare a tennis gratuitamente. I campi sono occupati per il 95% del tempo, a dimostrazione di quanto ce ne fosse bisogno“.