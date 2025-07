I Tennis Foundation: nuovo progetto con Tartarini, Ljubicic, Arbino e Camporese a fianco dei giovani talenti

Nuovo progetto per I Tennis Foundation, organizzazione benefica con sede a Torino nata nel 2018 su iniziativa di Simone Bongiovanni con diversi professionisti che lavorano per la realizzazione di progetti a scopo benefico, dando una chance di riscatto sociale e sportivo a tutti i giovani talenti provenienti da contesti geopolitici, economici e sociali svantaggiati grazie al tennis.

Oggi, martedì 15 luglio, è stato presentato il progetto “Little Tennis Champions 2025-26”, rivolto ai talenti emergenti provenienti da Italia, Albania, Kosovo e Montenegro. Tra i presenti anche Simone Tartarini, coach di Lorenzo Musetti, Gipo Arbino, storico maestro di Lorenzo Sonego, e delle istituzioni locali.

Ci saranno sessioni tecnico-tattiche con Gipo Arbino, Simone Tartarini, Ivan Ljubicic, Omar Camporese e i maestri della Emilio Sanchez Academy. Per la preparazione atletica diversi allenamenti mirati con Damiano Fiorucci, storico preparatore atletico di Musetti, mentre lo sviluppo mentale sarà ad opera di approfondimenti personalizzati con Stefano Massari, mental coach di Matteo Berrettini. La supervisione sarà a cura del team manager del progetto Simone Bongiovanni. Di seguito l’elenco delle borsiste e dei borsisti nonché i giovani talenti che prenderanno parte al progetto:

BORSISTE

• Antonia Stephany Bondoc – 28/12/2012 / Venezia (Italia).

• Maria Chiara Forgione – 23/05/2011 / Avellino (Italia).

• Anesa Ismajli – 27/05/2012 / Pristina (Kosovo).

• Nadja Knezevic – 11/07/2012 / Podgorica (Montenegro).

• Demetra Mazzarella – 19/03/2011 / Cuneo (Italia).

• Carolina Pacini – 03/02/2012 / Grosseto (Italia).

BORSISTI

• Ianis Alberto Cruceru – 18/05/2012 / Lucca (Italia).

• Arber Dano – 12/07/2011 / Tirana (Albania).

• Davide Dagnino – 07/01/2011 / Savona (Italia).

• Ljubisa Krulj – 13/06/2011 / Podgorica (Montenegro).

• Petar Stankovic – 17/01/2011 / Cetinje (Montenegro).

• Paolo Toscano – 17/11/2011 / Napoli (Italia).

Il programma: tutte le tappe del progetto

Il programma comincerà di fatto il 13 luglio e durerà fino al 18 in occasione del primo raduno a Torino. Successivamente ci sarà il torneo Tennis Europe U14 di Annecy in Francia, uno stage a Losanna in Svizzera dove i borsisti parteciperanno al torneo TE U14 di Basilea ad agosto con i più meritevoli che voleranno in Spagna alla Emilio Sanchez Academy per allenamenti e il torneo di El Prat.

A settembre altro spostamento a Tirana, in Albania, per il torneo TE U14 mentre il mese successivo si tornerà in Italia, precisamente in Sardegna al Forte Village dove ci si lavorerà alla preparazione atletica. A novembre di nuovo Torino con Ivan Ljubicic per focus tattico e visita alle Nitto ATP Finals.

Si passa poi al 2026 con diversi tornei a marzo in Croazia (TE U14 e U16), nuovamente al Forte Village ad aprile e infine a maggio grande appuntamento a Roma con torneo TE U16 Supercategory al Foro italico per i migliori sei.

Le parole di Tartarini, Arbino e Bongiovanni

Simone Tartarini: “Ho conosciuto tempo fa le straordinarie iniziative di I Tennis Foundation grazie al mio amico Gipo Arbino, e oggi sono felice e orgoglioso di essere parte di un progetto benefico di respiro internazionale che punta dritto al cuore del tennis giovanile. Quello che vedo qui è qualcosa di davvero speciale. Ai ragazzi voglio dire questo: credete nei sogni, sempre. Dopo oltre 15 anni insieme, Lorenzo continua a sognare ogni giorno. E io, con lui, continuo a lavorare credendoci con tutto me stesso”

Gipo Arbino: “Ho abbracciato la missione di I Tennis Foundation fin dalla prima ora, perché credo profondamente nel valore di progetti che aiutano i ragazzi a crescere, anche quando non sono predestinati. Lorenzo Sonego non lo era: aveva talento, sì, ma soprattutto voglia di imparare. E questo programma offre proprio quel tipo di opportunità a chi ha fame di tennis e di futuro. I Tennis Foundation ha dimostrato di credere nei ragazzi, anche in quelli che non hanno grandi successi da junior. È lì che si fa la differenza: nel dare valore al potenziale, non solo ai risultati“

Simone Bongiovanni: “Questo progetto rappresenta una grande opportunità per i giovani talenti del tennis internazionale. Siamo orgogliosi di lanciare un’iniziativa benefica che abbraccia quattro Paesi e che porterà in campo non solo atleti promettenti, ma anche un gruppo straordinario di professionisti che hanno fatto la storia del tennis. Il contributo di coach come Simone Tartarini, Ivan Ljubicic, Gipo Arbino e Omar Camporese darà al programma un valore tecnico e umano senza precedenti. Il nostro obiettivo è abbattere le barriere economiche e offrire ai ragazzi selezionati un percorso di alto livello, affinché possano crescere nel modo più completo possibile, sia tecnicamente che umanamente”.