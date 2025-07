WTA Amburgo: Avanzano Juvan e Sharma, a Werner il derby tedesco. Korpatsch sfida Boisson

Poche sorprese anche nel pomeriggio della seconda giornata dedicata al MSC Hamburg Ladies Open.

Si registra la vittoria per 7-6(4) 6-1 di Kaja Juvan, 207 del mondo, sulla qualificata Marija Timofeeva, 250 WTA. Dopo un primo set lottato la slovena ha cambiato passo e adesso se la vedrà con la statunitense Chirico.

Avanza agli ottavi anche Astra Sharma, australiana numero 139 del ranking, che al termine di 2 ore e 25 di partita ha la meglio su Ariana Geerlings Martinez con il punteggio di 7-6(4) 3-6 6-2. La spagnola, lucky loser che ha rimpiazzato Elsa Jacquemot nel tabellone principale, ha avuto ben 17 palle break ma questo non le è bastato per evitare la sconfitta. Sharma affronterà al prossimo turno la vincente tra Tomova e Maria.

Svelata la prossima avversaria della semifinalista del Roland Garros Lois Boisson, ovvero Tamara Korpatsch, 163 WTA. La tedesca si impone per 6-4 6-3 sulla cipriota Raluca Serban, 224 del mondo.

Infine, a chiudere il programma è il derby casalingo tra le qualificate Caroline Werner e Valentina Steiner. Werner, 303 WTA, sconfigge la connazionale, 692 del ranking, per 7-6(4) 6-2 e va avanti nel torneo. Adesso per lei il compito si fa più complesso, in quanto la prossima avversaria uscirà dal match che vede contrapposta Vedder alla testa di serie numero 1 Alexandrova.