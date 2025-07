ATP Gstaad: Ruud frena un buon Stricker. Il 2004 Buse continua a sorprendere

Si chiude – anche se non del tutto – il sipario sui primi quattro ottavi di finale dello Swiss Open Gstaad, che quest’oggi ha visto scontrarsi gli otto atleti della parte alta del main draw.

Una giornata che resterà scolpita per parecchio tempo nel cuore del peruviano Ignacio Buse, che ha inaugurato il programma con una splendida rimonta ai danni dell’ostico tennista polacco, Kamil Majchrzak. Il sudamericano, proveniente dal tabellone cadetto, si è aggiudicato la seconda battaglia consecutiva nel main draw, dopo aver sconfitto all’esordio Laslo Djere. L’approccio al match è stato di basso rendimento per Buse, ritrovatosi sotto 6-1 in appena 28 minuti. L’ottimo attitudine al duello, però, non l’ha abbandonato, e il numero 167 al mondo si è rimesso da subito in corsa, diventando nettamente più pericoloso in fase di risposta. Con lo score 1-6 7-5 6-1, Buse ha raggiunto per la prima volta un quarto di finale – a livello ATP – in carriera, diventando il più giovane a riuscirci dopo Alejandro Aramburu, nel 1989.

Lo straordinario cammino del giovane Ignacio, nato a Lima nel 2004, s’incrocerà con quello di un altro sudamericano, Roman Burruchaga, che ha avuto qualche grattacapo con l’avversario tedesco – lucky loser del torneo – Patrick Zahraj. Il numero 283 del mondo ha espresso un ottimo livello nel primo parziale, complicando il tragitto verso la vittoria a Roman, anch’egli – proprio come Buse – costretto alla rimonta.

Il programma è proseguito con la spiacevole – per il pubblico casalingo – sconfitta dello svizzero Dominic Stricker, che ha lottato – per quasi due ore – ad armi pari col numero uno del seeding ed ex vincitore del torneo (2021, 2022) Casper Ruud. Si è finalmente rivisto il potenziale di Dominic e della sua chela mancina, spietata ma non a sufficienza. Il promettentissimo classe 2002 – scivolato alla 229esima posizione – si è persino trovato avanti di un break nel primo set, ma non è stato abbastanza solido per mettere in cassaforte il parziale e impensierire il norvegese, che è invece approdato ai quarti con una vittoria di misura: 7-5 7-6.

L’unico incontro che manca all’appello per completare la parte alta del tabellone è Cerundolo-Goffin, interrotto per pioggia sul punteggio di 7-5 4-4 in favore del belga. Il match riprenderà nella giornata di domani, non prima delle ore 12:00, programmata come seconda partita sul campo centrale.