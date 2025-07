Hopman Cup 2025, grande occasione per l’Italia in casa: Cobolli e Bronzetti per una prima volta storica

Nel corso della settimana successiva ai successi di Iga Swiatek e Jannik Sinner nel singolare femminile e maschile a Wimbledon 2025, a farla da padrona sono i tornei su terra divisi tra Europa e Centro America. Parallelamente, però, quasi in silenzio, fa il suo ritorno nel panorama internazionale la Hopman Cup, che nel 2024 aveva vissuto un anno di stop, dopo l’assenza tra il 2020 e il 2022 per la pandemia da Covid-19. E, a dimostrazione di come l’Italia sia diventata uno dei centri del mondo del tennis, si giocherà proprio nel Bel Paese questa 33^ edizione. Il palcoscenico è la città di Bari e in modo particolare i campi in cemento indoor installati alla Fiera del Levante.

La Hopman Cup 2025 prenderà il via nella giornata di mercoledì 16 luglio, si chiuderà domenica 20 luglio e si disputerà interamente a Bari, alla Fiera del Levante. A partecipare saranno 6 Nazionali, divise in due gironi da tre squadre ciascuno. Il Gruppo A è composto dalla Grecia, con Stefanos Tsitsipas e Despina Papamichail, dalla Spagna, con Roberto Bautista Agut e Marina Bassols Ribera, e dal Canada di Felix Auger-Aliassime e Bianca Andreescu. Il Gruppo B, invece, vedrà al via l’Italia padrona di casa (Flavio Cobolli e Lucia Bronzetti), insieme alla Croazia (Donna Vekic e Duje Ajdukovic) e la Francia (Richard Gasquet e Chloé Paquet).

Ogni Nazionale affronterà le altre due avversarie nel proprio girone sulla base di tre incontri. Si aprirà sempre con il singolare femminile, per proseguire con il singolare maschile e infine il doppio misto. In base ai successi e alle sconfitte, oltre al numero di set vinti e persi, la prima in classifica di ogni gruppo staccherà il pass per la finale di domenica 20 luglio. Il che fa capire come non ci possano essere passi falsi, o si chiude in testa alla graduatoria, o non c’è spazio per recuperare, non essendoci le semifinali.

Hopman Cup 2025: la storia e l’albo d’oro

Essendo una competizione particolare e decisamente meno frequentata della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, ma anche della United Cup se vogliamo allargare il campo, l’albo d’oro e le varie finali hanno regalato qualche sorpresa nel corso della storia di questo torneo. La prima edizione si è disputata nel 1989 ed è stata conquistata dall’allora Cecoslovacchia contro l’Australia. Basti pensare che nei suoi 33 anni di vita, la manifestazione ha visto arrivare in finale la Thailandia, che non ha mai avuto una tradizione particolarmente vincente nel tennis. Nel 2023 ad imporsi fu la Croazia di Donna Vekic e Borna Coric sulla Svizzera di Leandro Riedi e Celine Naef. Ma d’altronde questo formula molto particolare lascia spazio per le outsider più di quanto non lo possa fare una Davis Cup ad esempio.

In ogni caso c’è da sottolineare come comunque in passato abbiano partecipato alla Hopman Cup grandi nomi, da Steffi Graf a Monica Seles, da Boris Becker a Goran Ivanisevic, per non parlare di Martina Hingis e Serena Williams per citarne solo alcuni. A livello di albo d’oro sono gli Stati Uniti in testa con sei successi, davanti a Spagna e Svizzera (4). L’Italia, invece, dal canto suo non ha una grande tradizione. Al di là di un quarto di finale raggiunto nel 1990, quando la formula era differente, nelle altre 9 partecipazioni si è sempre fermata al girone o al primo turno. In questo 2025, invece, abbiamo una grandissima occasione per fare bene.

Hopman Cup 2025: il calendario completo

Mercoledì 16 luglio: Italia-Croazia (dalle ore 17:30)

Giovedì 17 luglio: Francia-Croazia (dalle ore 17:00)

Giovedì 17 luglio: Grecia-Spagna (dalle ore 17:30)

Venerdì 18 luglio: Canada-Spagna (dalle ore 17:00)

Venerdì 18 luglio: Italia-Francia (dalle ore 17:30)

Sabato 19 luglio: Grecia-Canada (dalle ore 17:30)

Domenica 20 luglio: Finale (dalle ore 17:30)