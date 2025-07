WTA Amburgo: esordio vincente per Alexandrova e Yastremska, subito out Maria

Giornata divisa tra primo e secondo turno quella di mercoledì 16 luglio all’Hamburg Open 2025, dal momento in cui alcune tenniste non avevano ancora fatto il proprio debutto sulla terra rossa tedesca. Tra queste anche Ekaterina Alexandrova, testa di serie n° 1 del seeding ed onorata anche di una wild card, che ha rifilato un netto 6-0 6-3 all’olandese Eva Vedder. Una prestazione ineccepibile della russa, che dopo un primo set dominato in 22′ anche nel secondo ha recitato lo stesso copione e avrebbe potuto infliggere un parziale ancora più pesante se la sua avversaria non le avesse annullato 4 palle break. Nel complesso, invece, la nativa di Celjabinsk non ha rischiato nulla e non ha mai concesso alcuna possibilità alla neerlandese di rubarle il servizio. (a cura di Fabio Barera)

Top seed moves through ➡️



Ekaterina Alexandrova plays a focused match to defeat Vedder 6-0, 6-3.#HamburgLadiesOpen pic.twitter.com/N2LCTGNAlX — wta (@WTA) July 16, 2025

Chi invece è già ai quarti di finale è Leyre Romero Gormaz, che nel suo incontro di secondo turno ha inflitto un 6-2 6-2 ad Arantxa Rus. Per la spagnola, che al debutto aveva superato la nostra Nicole Fossa Huergo, si tratta del primo quarto a livello WTA nella sua ancor giovane carriera (è una classe 2002). Solo ad inizio incontro, al suo break, la sua avversaria aveva prontamente reagito. Da quel momento in poi, però, ha messo in campo un dominio pressoché assoluto, lasciando davvero le briciole alla 34enne di Delft. Romero Gomez nei quarti se la vedrà con la slovena Kaja Juvan (24 anni, numero 207 WTA), che ha superato in rimonta la statunitense Louisa Chirico per 4-6 6-4 6-1. (a cura di Fabio Barera)

Onto the next ✌️



Dayana Yastremska puts on a gritty display to overcome Niemeier 6-4, 6-3.#HamburgLadiesOpen pic.twitter.com/4azJg3m62q — wta (@WTA) July 16, 2025

Il programma del Campo Centrale è poi proseguito con i successi di Yastremska e di Tomova: la testa di serie numero 2 si è imposta nettamente sulla padrona di casa Jule Niemeier con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 35 minuti di gioco in un match caratterizzato da 26 palle break e da 12 break in 19 game, dai 16 doppi falli di Niemeier e, in generale, dagli errori gratuiti. Yastremska al secondo turno se la vedrà con la francese Parry.

Powering Through 🔋



Viktoriya Tomova battles past Maria 6-3, 7-6(5) to move into the next round.#HamburgLadiesOpen pic.twitter.com/W6CPaXFppG — wta (@WTA) July 16, 2025