Hopman Cup 2025, Tsitsipas: “Tornare a Bari mi rievoca bei ricordi. Ero infortunato, ma ora sto bene”

Tra le sei nazioni dell’Hopman Cup c’è anche la Grecia di Stefanos Tsitsipas, che disputerà questo torneo insieme alla connazionale Despoina Papamichail. Gli ellenici se la vedranno nel loro gruppo con il Canada di Bianca Andreescu e Felix Auger Aliassime, e la Spagna di Marina Bassols Ribera e Roberto Bautista Agut.

Proprio il numero 54 al mondo di Benlloch sarà il primo avversario di Tsitsipas che spera di cominciare con il piede giusto. Il due volte finalista Slam è entusiasta di tornare a Bari.

“Essere qui mi fa tornare in mente bei ricordi – ricorda Stefanos a SuperTennis – sono stato qui per la prima volta tanto tempo fa, quando avevo 14 anni. Tornare in questa regione a sentire le radici del mio tennis è un po’ nostalgico. Trarrò il meglio da questa esperienza, sento di avere una famiglia qui, per tanti anni ho giocato per il Galatina, un circolo con cui ho una grande connessione. Mi ha dato tanta gioia rappresentarlo, ho costruito un legame familiare con loro”.

Sulla Hopman Cup: “Ci dà l’opportunità per giocare per il nostro Paese, è un evento molto rispettato dalla comunità tennistica e avere la l’opportunità di viverlo in Europa è speciale. Questo torneo si è tenuto per tanti anni in Australia e portarlo in regioni del genere aiuta il tennis a crescere e migliorare. Aiuta anche a raggiungere una audience che non ha accesso a questo sport, è un evento che merita. Si percepisce che grande competizione sia, attrae grandi nomi del tennis, e credo che sia un ottimo modo per preparare lo swing americano e giocare partite ad alto livello. Inoltre sul circuito non trovi così spesso una dinamica di squadra e credo che aiuti a rivitalizzarsi, ti dà sensazioni diverse. Da giocatore, queste sono cose che apprezzi. Ora sono pronto, forse non lo ero dieci giorni fa perché ero infortunato, ma ora mi sento pronto anche in caso di una partita lunga, il che è un buon segno. La cosa più importante per me è essere sano in questa competizione, non voglio fare errori o spingermi in una direzione sbagliata. Sarà importante esprimere qualità nei match, questo è il mio obiettivo primario. Voglio rappresentare la Grecia nel miglior modo possibile, voglio aiutare Despoina (Papamichail, ndr) e creare bei ricordi insieme a lei in questa competizione“.