Hopman Cup, Tsitsipas stecca e la Spagna batte la Grecia

Dice di star bene, ma poi è sempre il campo a emettere verdetti. E il campo centrale della Fiera del Levante ha detto che il paziente deve ancora guarire. Al di là della sconfitta subita da Roberto Bautista Agut 6-3 6-7(6) 10-8, il greco non è ancora sereno e necessita di ritrovare entusiasmo. Il pubblico pugliese ha ricordato le sue origini elleniche e ha spinto forte per Stefanos. Le premesse per una sua gran partita c’erano tutte, ma sono naufragate con diversi errori nei momenti cruciali. Troppi errori di rovescio e troppo fragile la sua seconda per poter impensierire l’avversario.

Gli è mancato il dritto nel sesto game che ha portato Bautista a salire 4-2, ha provato a rientrare nel nono gioco, ma lo spagnolo è stato bravo a chiudere la porta a tentativi di rimonta chiudendo 6-3.

Poi la folata importante è arrivata in avvio di secondo set, con il pubblico barese che si è entusiasmato assieme a Stefanos. Avanti 4-2, Tsitsipas si è attorcigliato attorno a una seconda di servizio che non ha mai impensierito lo spagnolo e ha cominciato a steccare con il dritto. Bravo Bautista Agut a rientare nel set, facendo leva sul suo servizio per arrivare al tie-break. Qui è arrivato il sussulto del greco che ha rischiato di ritrovarsi sotto 3-0, ma è stato bravo a rientrare nel punteggio. La personalità di Tsitsipas è stata importante con il dritto che ha fatto male allo spagnolo e rimandato il verdetto al super tie-break. Molto regolare lo spagnolo che scappa sul 5-3 sfruttando l’errore di rovescio del greco. Poi di forza Tsitsipas recupera il minibreak e il punteggio segue i servizi. Bautista arriva a match point e ringrazia la stecca di Stefanos che, poi, arrabbiatissimo lascia il centrale senza salutare i tanti tifosi che lo attendevano. Spagna che batte la Grecia grazie anche al successo di Marina Bissols su Despina Papamichail, 6-0 6-4.