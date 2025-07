Jabeur si prende una pausa: “Da un po’ di tempo non mi sento veramente felice sul campo”

Il tema della salute mentale, nel globo sportivo e tennistico, sta diventando sempre più una priorità per gli atleti, che a causa dei ritmi frenetici e delle costanti pressioni, sacrificano un fattore propedeutico chiamato felicità, influendo parecchio anche sulle performance. Con un post sui social, la tennista tunisina Ons Jabeur ha appena annunciato di voler staccare la spina – per un lasso di tempo indefinito – con l’obiettivo di riassaporare un pizzico di normalità, e ritornare in campo – in futuro – senza alcun tipo di turbamento: “Negli ultimi due anni mi sono impegnata al massimo, lottando contro gli infortuni e affrontando molte altre sfide. Ma nel profondo, è da un po’ di tempo che non mi sento veramente felice sul campo – ha scritto la finalista di Wimbledon 2022 e 2023 – Il tennis è uno sport bellissimo. Ma in questo momento sento che è giunto il momento di fare un passo indietro e mettere finalmente me stessa al primo posto: per respirare, per guarire e per riscoprire la gioia di vivere semplicemente. Grazie a tutti i miei fan per la comprensione. Il vostro sostegno e il vostro affetto significano molto per me. Li porterò sempre con me. Anche se sarò lontana dal campo, continuerò a rimanere vicina e in contatto con voi in modi diversi, e condividerò questo viaggio con tutti voi“.

È stato un giugno particolarmente complicato per Ons – che sulla sua amata terra non ha ottenuto i risultati sperati – terminato con un ritiro durante l’esordio a Church Road contro Viktoriya Tomova. La tunisina si allontanerà dai campi per resettare, per riprendersi quello che le spetta una volta tornata.