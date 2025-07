WTA Amburgo: Alexandrova e Yastremska vincono senza problemi. Avanti anche Tomova e Bondar

Delineati per interno i quarti di finale dell’MSC Hamburg Ladies Open. Sarà Viktoriya Tomova a sfidare la semifinalista del Roland Garros Lois Boisson. Le due favorite del torneo, Ekaterina Alexandrova e Dayana Yastremska, non tradiscono le aspettative e incontreranno rispettivamente Anna Bondar e Dalma Galfi.

[1] E. Alexandrova b. Caroline Werner 6-2 6-2

Nessun problema per la testa di serie numero 1 Ekaterina Alexandrova che, con un doppio 6-2, ferma agli ottavi di finale l’avanzata della qualificata tedesca Caroline Werner, numero 303 del mondo. La russa, 16 WTA, sfida adesso Anna Bondar.

Nel primo set Alexandrova stacca subito l’avversaria sul 4-1 con doppio break di vantaggio. Werner accorcia le distanze, ma nel settimo gioco cede nuovamente la battuta. Ekaterina chiude al servizio per 6-2.

Nella seconda frazione di gioco la russa strappa la battuta alla tedesca nel game inaugurale. Tuttavia, Werner vuole godersi appieno la sua permanenza sul campo di Amburgo e trova il controbreak. La numero 16 del mondo mette in chiaro le cose e, con altri due break, si prende il match.

[2] D. Yastremska b. D. Parry 6-1 6-4

Procede spedita anche Dayana Yastremska, seconda forza del seeding. L’ucraina, 39 del mondo, batte con il punteggio di 6-1 6-4 la numero 98 del ranking Diane Parry. Ai quarti di finale per lei c’è Dalma Galfi.

Nel primo set si registra un assolo di Yastremska che lascia un solo game a Parry, la quale non ha neppure una palla break per provare a rientrare nel match.

Nel secondo set, la francese ritrova il suo tennis e, nonostante il break subito nel primo gioco, strappa il servizio alla seconda testa di serie, riuscendo a fare partita pari con l’ucraina. Tuttavia, nel momento caldo Yastremska ha azzannato la sfida. Sul 4 pari trova il break decisivo e può chiudere al secondo match point in battuta.

V. Tomova b. A. Sharma 6-1 6-1

La numero 105 del mondo Viktoriya Tomova travolge con un doppio 6-1 l’australiana Astra Sharma, 139 WTA, e approda ai quarti di finale, dove ad attenderla c’è Lois Boisson.

Al netto di un risultato perentorio, i game si rivelano più lottati di quanto l’esito finale lasci intendere, soprattutto nel primo set. In ogni caso, niente ha potuto Sharma contro una Tomova pressoché impeccabile.

[7] A. Bondar b. S. Kraus 6-3 6-2

La testa di serie numero 7 Anna Bondar vince per 6-3 6-2 contro l’austriaca Sinja Kraus, 153 WTA. L’ungherese, 77 del mondo, si regala così il match di quarti di finale contro Ekaterina Aleksandrova.

Nel primo set è un break a fare la differenza in favore di Bondar. Sul 5-3, quando l’ungherese si appresta a servire per il parziale, Kraus ha due palle per rimettere in parità la partita, ma non riesce a sfruttarle.

Nella seconda frazione di gioco, l’austriaca non difende il primo turno di battuta, uscendo lentamente poi dal match. Nel settimo gioco incassa anche il secondo break e lascia via libera a Bondar, che si prende la vittoria con un 6-2.