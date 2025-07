WTA Montreal: Sabalenka e Badosa danno forfait

Il Canadian Open 2025 dovrà fare a meno di due nomi di spicco del panorama tennistico femminile. Aryna Sabalenka e Paula Badosa non parteciperanno al WTA 1000 di Montreal in programma dal 27 luglio al 7 agosto. La numero uno al mondo è stata protagonista di una prima parte di stagione estremamente intensa che l’ha vista alzare al cielo tre titoli, ma non è riuscita a conquistare nessuno dei tre Slam giocati fin qui. Con 7395 punti è comunque l’unica tennista a essersi già qualificata per le WTA Finals di Riyadh. Quindi, un suo ritiro causa ‘stanchezza’ è più che comprensibile. “Non vedo l’ora di dare il via alla mia stagione sui campi in cemento del Nord America, ma per darmi la migliore possibilità ho deciso di saltare Montreal”, le parole della 27enne bielorussa a Tennis Canada.

Mai giunta sino all’ultimo atto dell’evento, Sabalenka tornerà in campo al 1000 di Cincinnati, per poi dirigersi all’ultimo Slam stagionale, lo US Open, per tentare una doppietta americana riuscitale nel 2024. La 27enne spagnola, invece, non prenderà parte al torneo canadese a causa dell’ennesima ricaduta fisica che la tormenta da ancor prima dell’inizio dei Championships. “Ciao a tutti. Sono stata disconnessa per un po’, ma volevo darvi notizie su di me. Ultimamente ho attraversato momenti difficili… Purtroppo, soffro di una lesione allo psoas che si è manifestata prima di Wimbledon”, le parole della numero dieci al mondo sul suo profilo Instagram.

“Questo mi impedirà di giocare per alcune settimane. Sono momenti duri per me, ma conservo la speranza che le cose miglioreranno e che la luce in fondo al tunnel inizierà a brillare. Grazie per il vostro enorme sostegno”. Questo stop causerà a Badosa l’uscita dalla top 10. Difatti, se da un lato la giocatrice iberica non ha mai superato il secondo turno al Canadian Open (anche nel 2024 uscì prematuramente dal torneo), dall’altro non potrà difendere il titolo WTA 500 conquistato a Washington.

Al posto di Aryna e Paula entreranno direttamente nel tabellone principale canadese (dove sarà presente anche Eugenie Bouchard, all’ultimo torneo della carriera) la statunitense Caty McNally e la nipponica Moyuka Uchijima.