Italiani in campo venerdì 18 luglio: Darderi a Bastad, Cobolli e Bronzetti a Bari. A che ora e dove vederli

Ci stiamo dirigendo verso il fine settimana. E, come ormai di consueto, gli italiani in campo vogliono arrivare a giocare pure nel weekend, in cui è prassi che si disputino semifinali e finali. Saranno tre gli azzurri impegnati nella giornata di venerdì 18 luglio. Al Nordea Open, ATP 250 organizzato a Bastad, verso le ore 14 ci sarà il sesto capitolo della rivalità tra Sebastian Baez, quarto favorito del torneo e numero 37 al mondo, e Luciano Darderi, sesta testa di serie e 55esimo giocatore ATP. Il tennista argentino è avanti 4-1 nei testa a testa, con ben quattro di questi giocati sulla terra rossa. Ciononostante, è l’azzurro a essere favorito in questo match di quarti di finale secondo le quote. Su Lottomatica, infatti, un successo italiano è dato a 1.67, mentre una vittoria del sudamericano varrà 2.17 la posta giocata.

A Bari sarà poi la volta dell’Hopman Cup, con la sfida tra Italia e Francia che varrà un posto in finale. Alle 17:30 Lucia Bronzetti scenderà in campo contro Chloe Paquet, mai sfidata prima. La tennista transalpina, numero 156 al mondo, non vince un match da due mesi e arriva da otto sconfitte consecutive. Indi per cui sarà la riminese, 64esima giocatrice WTA, la favorita di questa contesa. Una sua affermazione varrà su GoldBet 1.50 la posta messa in palio, mentre un successo francese pagherà con un moltiplicatore di 2.55.

In seguito, sarà la volta di Flavio Cobolli opposto a Richard Gasquet, risuscitato dopo il suo addio al tennis avvenuto all’ultimo Roland Garros. Attorno alle 19, sempre nel capoluogo pugliese, andrà in scena il terzo atto tra l’azzurro, numero 19 al mondo, e il transalpino, 182esimo giocatore ATP, che fino ad ora si sono spartiti equamente i testa a testa passati, entrambi sul mattone tritato. Su Sisal un successo del romano è dato a 1.22, mentre una vittoria del talento francese varrà 3.75 la somma giocata. Se terminati i singolari le due Nazioni avranno intascato un punto a testa, allora si procederà con il doppio misto che vedrà opposti gli stessi protagonisti ammirati in precedenza.

Il match di Darderi sarà visibile in tv su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. La Hopman Cup, invece, si potrà gustare in chiaro su SuperTennis, mentre in streaming sarà disponibile sulla piattaforma SuperTennix.

Italiani in campo venerdì 18 luglio