ATP Los Cabos: Kovacevic rimonta Rublev, Shapovalov sul velluto

Si sono giocate nella notte le semifinali del Mifel Tennis Open a Los Cabos (ATP 250) che hanno visto la testa di serie numero 1 Andrey Rublev uscire sconfitto in tre set da Aleksandar Kovacevic e Denis Shapovalov vincere in due contro l’australiano Walton. La finale è in programma questa notte a partire dalle ore 5:00.

[3] D. Shapovalov b. [8] A. Walton 6-2 6-2

Il primo match ha visto affrontarsi il canadese Denis Shapovalov, testa di serie numero 3, e Adam Walton, testa di serie numero 8. Un incontro a senso unico, dove Shapovalov ha completamente soffocato l’avversario sotto la voce vincenti: 24 contro 8, grazie ai quali ha preso rapidamente il comando. Buono anche il rendimento con la prima palla del canadese con cui ha raccolto il 76% di punti vinti; troppo poco consistente al servizio invece l’australiano (46% di prime in campo) per poter reggere il tennis del suo avversario.

I break arrivano di conseguenza e sono due nel primo – quinto e settimo gioco – e due nella ripresa – terzo e quinto game. In poco più di un’ora di gioco, il vincitore del torneo di Dallas si qualifica per la finale dopo aver concesso solo 12 giochi nel suo percorso questa settimana. Cercherà di conquistare il suo 4° titolo ATP, nel giorno della sua nona finale nel circuito principale.

[7] A. Kovacevic b. [1] A. Rublev 3-6 6-4 6-4

In finale, Shapovalov affronterà lo statunitense Aleksandar Kovacevic. L’americano ha sconfitto a sorpresa il numero 10 del mondo Andrey Rublev in rimonta – 3-6 6-4 6-4 – per la seconda volta in altrettanti confronti, dopo il loro match a Montpellier all’inizio della stagione.

La partenza è stata in salita per l’americano che ha subito due break nel primo parziale, anche grazie al grande ritmo imposto dal russo che mette a segno 15 vincenti nel solo primo set. Due break a inizio e fine parziale consegnano il set a Rublev 6-3. Nella ripresa Kovacevic sale presto 5-2 con un tennis coraggioso in spinta, per cercare di levare le redini del gioco al russo: funzionerà. Chiuso il secondo 6-3, nel terzo set lo statunitense serve bene, mettendo a segno diversi punti con l prima palla. Rublev è più vulnerabile sulla seconda e Kovacevic ne approfitta: il break arriva in dirittura d’arrivo, nel nono game.

Alla fine Rublev concede 14 palle break durante tutto l’incontro, cedendo nel momento peggiore. Nonostante i 38 colpi vincenti, il russo non raggiunge la finale, lasciando a Kovacevic l’opportunità di disputare la sua seconda finale in carriera. A Montpellier, all’inizio dell’anno, lo statunitense era stato sconfitto da Félix Auger-Aliassime e ora, a 26 anni, cercherà di sollevare il suo primo titolo nel circuito maggiore contro un altro canadese. Sarà la prima finale a livello ATP tra due giocatori con il rovescio a una mano da Thiem-Tsitsipas alle Finals 2019!