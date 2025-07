Serena Williams torna ad allenarsi con la sorella Venus a Washington [VIDEO]

A distanza di tre anni dall’ultima partita giocata – allo US Open 2022, dopo un’eliminazione al terzo turno contro Ajla Tomljanovic – Serena Williams è tornata in campo, ma solo per allenarsi assieme alla sorella Venus. La più giovane delle Williams è riapparsa in allenamento questo venerdì sul cemento del torneo di Washington, dove la sorella maggiore si sta preparando per un ritorno in campo al DC Open questo weekend grazie a una wildcard, segnando il suo primo match WTA dal marzo 2024. Dopo una carriera lunga 17 anni, con 23 titoli del Grande Slam vinti in singolare – e 16 in doppio – Serena è seconda solo a Margaret Court per numero di Major vinti (24).

Another angle of Serena hitting while Venus watching on the side 👀🎾 pic.twitter.com/4hLEkaMGzl — inspirational ❤️ (@VeeSTARWilliams) July 18, 2025

Sebbene non sia previsto un ritorno alle competizioni per l’ex numero 1 mondiale, le voci di un suo possibile ritorno si sono accumulate. Specie sotto al video dell’allenamento pubblicato sabato: nel filmato, intitolato “Still Serena”, la statunitense mostra di essere ancora in ottima forma. Negli ultimi mesi, la più giovane delle sorelle Williams ha aumentato la sua presenza sui social, condividendo varie foto e video che mostrano una tonicità ritrovata.

“Serena Williams, mamma di due figli, vince uno Slam nel 2026! Lo vedo già,” ha commentato un fan. “Batterebbe ancora tutte nel circuito anche senza allenarsi,” si è accodato un altro. Che possa tornare a competere è difficile, non a 43 anni e con due figlie piccole a casa. Ma certamente il solo vederla tornare in campo a colpire una pallina è già di per se una bella notizia.