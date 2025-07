ATP Los Cabos: quarto titolo in carriera per Denis Shapovalov

[3] D. Shapovalov b. [6] A. Kovacevic 6-4 6-2

È il canadese Denis Shapovalov il nuovo campione del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo. Nella serata messicana l’attuale numero 33 del ranking ATP si è aggiudicato l’ATP 250 di Los Cabos sconfiggendo in due set il ventiseienne statunitense Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e quindici minuti di gioco, in quella che è stata la prima finale tra tennisti con il rovescio a una mano nel circuito da Tsitsipas-Thiem alle ATP Finals 2019 (qui un excursus delle ultime finali tra monomani).

Il ventiseienne canadese conquista, quindi, il suo quarto titolo a livello ATP (in nove finali disputate), il primo sul duro outdoor, dato che i precedenti tre trionfi – Stoccolma 2019, Belgrado 2024 e Dallas 2025 – sono avvenuti tutti indoor. Il numero 33 ATP è il sesto giocatore a vincere più di un titolo in questa stagione aggiungendo il suo nome a quelli di Alcaraz (5 titoli), Sinner, Cobolli, Auger-Aliassime e Fritz (tutti con due titoli).

La settimana di Shapovalov è stata ai limiti della perfezione, essendosi aggiudicato il torneo senza cedere neanche un set, dominando nettamente gli avversari. Il canadese ha, infatti, concesso solo 3 game a Nanda all’esordio, 5 a Schoolkate ai quarti e 4 a Walton in semifinale. Shapovalov, quindi, è il quarto giocatore a vincere un titolo in stagione senza cedere un set dopo Humbert (Marsiglia), Fritz (Stoccarda) e Griekspoor (Maiorca).

Il successo in Messico permette a Shapovalov di guadagnare cinque posizioni in classifica, balzando alla posizione numero 28 nella classifica live. Una grande scalata negli ultimi 12 mesi quella del canadese, basti pensare che a luglio 2024 Shapovalov navigava intorno alla posizione 140 pagando i postumi di una stagione 2023 chiusa dopo Wimbledon per un problema al ginocchio. Nonostante la sconfitta arriva un balzo in classifica anche per Kovacevic che guadagna 10 posizioni sino al numero 66 per quello che sarà il suo best ranking.

Per quanto concerne il match Shapovalov ha messo subito le cose in chiaro sin dal primo gioco, strappando subito il servizio a Kovacevic e poi tenendo il servizio senza problemi, non concedendo nessuna palla break, con l’unico game giocato ai vantaggi è stato il decimo, quello necessario per chiudere il set. Anche nel secondo parziale Shapovalov ha piazzato un break in apertura, ma al contrario di quanto accaduto nel primo set ha dovuto salvare una palla del controbreak nel sesto gioco. Superato il momento di appannamento, il canadese ha strappato nuovamente il servizio a Kovacevic per chiudere con un ace sul matchpoint che ha messo la ceralacca sul 6-4 6-2 finale.

In quello che era il primo meeting tra i due, Shapovalov ha vinto l’81% di punti con la prima, con 6 ace messi a referti, realizzati 15 vincenti contro i 7 di Kovacevic, a parità di errori non forzati (23 per lo statunitense, 22 per il canadese).