Jones e l’infinito amore per l’Italia: “Mi sento a casa, cercherò di giocare sempre tornei qui. Ma ho bisogno di una vacanza…”

Da Palermo, il nostro inviato

Francesca Jones è ancora campionessa del Palermo Ladies Open, per la seconda volta in carriera. La britannica, esausta dopo la maratona portata a casa contro Fiona Ferro, si è fiondata in sala stampa, implorando i giornalisti di comunicare soltanto in lingua inglese, senza “approfittare” della sua poca conoscenza d’italiano, poiché sfinita. “Sono stanchissima. Nel secondo set, sul 4-3, ho iniziato a pensare troppo, mi dicevo speriamo di non andare al terzo… Non sono mai stata al 100% questa settimana, sono arrivata stanca da Roma, poi ho avuto anche il problema fisico”.

“Ferro settimana ottima. Ma è davvero dura, il tennis può distruggerti”

Una battaglia sanguinosa, durata quasi tre ore, che avrebbe meritato due vincitrici, ma tutto ciò non è previsto dal gioco del tennis. “Mi dispiace davvero tanto per lei, onestamente, perché anche lei ha dato il massimo e ha giocato una settimana davvero ottima, non ha perso nemmeno un set, ed è davvero dura. Il tennis può distruggerti, e non voglio nemmeno immaginare come mi sentirei io, sai, trovandomi sul 4-3 in un set e poi perdendo al tie-break… è davvero dura, è davvero difficile, è la cosa più difficile del tennis: se perdi una settimana devi provare a giocare di nuovo; ma è anche la cosa migliore, perché hai un’altra opportunità. Non è come alle Olimpiadi, dove se perdi devi aspettare quattro anni, o ai Mondiali: se perdi devi aspettare quattro anni. È davvero dura cercare sempre di raggiungere il proprio livello migliore, per me la classifica non cambia: mi sono semplicemente fatta in quattro sul campo, ma la mia classifica non cambia perché sto difendendo i punti, quindi è davvero difficile capire la mentalità, è difficile concentrarsi sul presente”.

“Mi sento a mio agio in Italia. Ho un ottimo rapporto con tutti”

Nel corso della conferenza stampa, Jones ha messo in primo piano il suo grande amore verso lo Stivale, dichiarando: “Adoro l’Italia, mi sento a casa. Mi sento sempre a casa e, sai, ho un ottimo rapporto con i giocatori italiani, con la squadra italiana, con Tathiana… sì, mi sento davvero a mio agio, sempre, e mi piace restare ogni giorno un po’ di più. Mangio il cibo locale, mi sento benissimo. Ci sono tanti tornei e ovviamente continuerò a cercare di giocare qui perché, se possibile, scelgo sempre l’Italia. Come ho detto, mi piace anche la passione del pubblico per il tennis, perché hanno Jannik, hanno Matteo, hanno Flavio e c’è tanta passione nel tennis, quindi questo rende i tornei ancora più piacevoli. E naturalmente le tenniste, come Sara e Jasmine. Ci sono tante giocatrici”.

“Il pubblico di Palermo? Molto rispettosi”

In chiusura, la britannica ha speso qualche parola per la fantastica energia generata dal pubblico del centrale del Country durante la finale: “Penso che oggi si siano goduti la partita, sono stati molto rispettosi, volevano solo vedere del bel tennis ed è questo che è straordinario, sapete, quando c’è rispetto ma allo stesso tempo trasmettono energia e, onestamente, è una cosa di Palermo che ho davvero notato è il rispetto, sai, vengono, si divertono ma sono davvero rispettosi, entrambe le giocatrici meritano lo stesso rispetto, abbiamo davvero lottato duramente ed è questa la cosa che apprezzo di più”