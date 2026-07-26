Tagger e Dedura firmano due primati per i nati nel 2008

Il 26 luglio 2026 ha portato due risultati significativi per i tennisti nati nel 2008. Lilli Tagger ha vinto il WTA 250 di Praga, diventando la prima giocatrice della sua annata a conquistare un titolo nel circuito maggiore. Diego Dedura si è invece imposto nel Challenger 75 di Tampere, primo nato nel 2008 a vincere un torneo di questa categoria. Due successi ottenuti in circuiti e fasi di carriera differenti, che confermano la crescita di due dei prospetti più interessanti della loro generazione.

Tagger vince a Praga ed entra nella top 50

Lilli Tagger ha conquistato il primo titolo WTA della carriera superando in finale Daria Snigur per 7-6(3) 6-2 in un’ora e 29 minuti. L’austriaca si è trovata sotto 5-2 nel primo set, ma ha recuperato lo svantaggio e dominato il tie-break. Nel secondo parziale ha ottenuto il break del 3-1 e ha mantenuto il controllo fino alla conclusione.

Quella contro Snigur è stata la terza vittoria di Tagger contro una testa di serie nel corso della settimana. Nei quarti aveva eliminato la numero 3 del tabellone Sara Bejlek per 6-3 6-4, mentre in semifinale aveva superato la seconda favorita Barbora Krejcikova al termine di una partita durata quasi tre ore. Tagger ha perso un solo set durante l’intero torneo.

Il successo di Praga arriva al termine di una progressione molto rapida. Nel 2025 Tagger aveva vinto il Roland Garros junior e raggiunto il numero 1 della classifica giovanile. A fine stagione aveva poi disputato la sua prima finale WTA a Jiujiang, partendo da una posizione esterna alle prime 700 occupata all’inizio dell’anno. Nell’aprile 2026 è diventata la prima giocatrice nata nel 2008 a entrare nella top 100, grazie anche ai quarti raggiunti nel WTA 500 di Linz con le vittorie su Paula Badosa e Liudmila Samsonova.

A Praga è diventata inoltre la prima austriaca a vincere il torneo e la seconda teenager capace di conquistare un titolo WTA nel 2026 dopo Mirra Andreeva. La settimana le permette di salire dalla posizione numero 74 ed entrare per la prima volta tra le prime 50 del ranking mondiale.

Tagger completa così l’elenco delle prime giocatrici di ciascun anno di nascita, a partire dal 1990, capaci di conquistare un titolo WTA in singolare (si ritengono esclusi gli eventi WTA 125):

1990 – 🇦🇹 Tamira Paszek, Portorose 2006

– 🇦🇹 Tamira Paszek, Portorose 2006 1991 – 🇷🇺 Anastasia Pavlyuchenkova, Monterrey 2010

– 🇷🇺 Anastasia Pavlyuchenkova, Monterrey 2010 1992 – 🇬🇧 Heather Watson, Osaka 2012

– 🇬🇧 Heather Watson, Osaka 2012 1993 – 🇭🇺 Timea Babos, Monterrey 2012

– 🇭🇺 Timea Babos, Monterrey 2012 1994 – 🇺🇦 Elina Svitolina, Baku 2013

– 🇺🇦 Elina Svitolina, Baku 2013 1995 – 🇺🇸 Madison Keys, Eastbourne 2014

– 🇺🇸 Madison Keys, Eastbourne 2014 1996 – 🇭🇷 Donna Vekic, Kuala Lumpur 2014

– 🇭🇷 Donna Vekic, Kuala Lumpur 2014 1997 – 🇭🇷 Ana Konjuh, Nottingham 2015

– 🇭🇷 Ana Konjuh, Nottingham 2015 1998 – 🇧🇾 Aryna Sabalenka, New Haven 2018

– 🇧🇾 Aryna Sabalenka, New Haven 2018 1999 – 🇨🇿 Marketa Vondrousova, Biel 2017

– 🇨🇿 Marketa Vondrousova, Biel 2017 2000 – 🇺🇦 Dayana Yastremska, Hong Kong 2018

– 🇺🇦 Dayana Yastremska, Hong Kong 2018 2001 – 🇷🇸 Olga Danilovic, Mosca 2018

– 🇷🇸 Olga Danilovic, Mosca 2018 2002 – 🇩🇰 Clara Tauson, Lione 2021

– 🇩🇰 Clara Tauson, Lione 2021 2003 – Maria Timofeeva, Budapest 2023

– Maria Timofeeva, Budapest 2023 2004 – 🇺🇸 Coco Gauff, Linz 2019

– 🇺🇸 Coco Gauff, Linz 2019 2005 – 🇨🇿 Linda Fruhvirtova, Chennai 2022

– 🇨🇿 Linda Fruhvirtova, Chennai 2022 2006 – 🇦🇺 Maya Joint, Rabat 2025

– 🇦🇺 Maya Joint, Rabat 2025 2007 – Mirra Andreeva, Iași 2024

– Mirra Andreeva, Iași 2024 2008 – 🇦🇹 Lilli Tagger, Praga 2026

L’elenco si apre e si chiude con due giocatrici austriache. Tamira Paszek, nata nel 1990, vinse il primo titolo WTA a Portorose nel 2006; vent’anni più tardi Tagger ha raggiunto lo stesso traguardo a Praga.

Tagger si distingue anche per alcune caratteristiche tecniche poco comuni nel circuito femminile. Alta 1,85 metri, dispone di una prima di servizio incisiva, di un diritto potente e soprattutto di un rovescio a una mano. Ha scelto di abbandonare il bimane quando aveva dodici anni, dopo aver insistito a lungo per modificare il colpo. A tredici anni si è trasferita in Italia per allenarsi e successivamente ha iniziato a lavorare con Francesca Schiavone, che la segue sia sul piano tecnico sia su quello mentale.

Dedura conquista il primo Challenger a Tampere

Diego Dedura ha ottenuto il primo titolo Challenger della carriera battendo in finale il finlandese Otto Virtanen, seconda testa di serie, per 6-3 6-7(3) 6-3 in un’ora e 56 minuti. Dopo aver perso il tie-break del secondo set, il tedesco ha ritrovato subito il vantaggio nel parziale decisivo e ha chiuso la partita senza concedere a Virtanen altre possibilità di rimonta.

Il diciottenne berlinese aveva iniziato il torneo superando Nicolas Kicker per 6-4 6-4. Nei turni successivi aveva battuto Guido Ivan Justo e il qualificato Igor Marcondes, prima della semifinale vinta contro Gauthier Onclin per 6-2 2-6 7-6(2). Il successo contro Virtanen lo rende il primo giocatore nato nel 2008 a conquistare un titolo nel circuito Challenger. Dedura è inoltre inserito nell’entry list delle qualificazioni dello US Open 2026: a New York parteciperà per la prima volta alle qualificazioni di un torneo del Grande Slam.

The first of many 💪



The moment Diego Dedura became an ATP Challenger champion #ATPChallenger pic.twitter.com/0p6SATExM6 — ATP Challenger (@ATPChallenger) July 26, 2026

Dedura aveva già stabilito altri due primati legati alla propria annata. Nel 2024, ad Augusta, era diventato il primo nato nel 2008 a vincere una partita Challenger. Nell’aprile 2025 aveva invece ottenuto a Monaco la prima vittoria ATP per un giocatore della sua generazione. Entrato in tabellone come lucky loser, aveva superato Denis Shapovalov, ritiratosi quando il tedesco conduceva 7-6(2) 3-0. A rendere ancora più ricordato quell’esordio fu la celebrazione decisamente sopra le righe: Dedura ruggì rivolgendosi al pubblico, tracciò con i piedi una grande croce sulla terra e vi si distese sopra a braccia larghe.

Se cumple un año de la celebración de Diego Dedura Palomero.



Shapovalov se le retira por lesión e hizo esto 🤯



¿La celebración más RARA de la historia? 😅 pic.twitter.com/QjKCDkB4mX — José Morón (@jmgmoron) April 7, 2026

Mancino e dotato di rovescio bimane, Dedura è nato a Berlino da padre cileno e madre lituana. Entrambi hanno avuto un ruolo nella sua formazione tecnica. Nel 2026 è stato inserito nel programma ATP Next Gen Accelerator, che garantisce maggiori opportunità nei tornei professionistici ai migliori giovani provenienti dal circuito junior e da altri percorsi di sviluppo.

Prima di Tampere occupava la posizione numero 252, suo miglior piazzamento. I 75 punti conquistati in Finlandia gli consentono di guadagnare 55 posti e di salire al numero 197 della classifica in tempo reale, entrando per la prima volta nella top 200.

Il nome di Dedura completa anche l’elenco dei primi giocatori di ciascun anno di nascita, a partire dal 1990, capaci di conquistare un titolo Challenger:

1990 – 🇬🇧 Daniel Evans, Jersey 2009

– 🇬🇧 Daniel Evans, Jersey 2009 1991 – 🇰🇷 Yong-Kyu Lim, Busan 2010

– 🇰🇷 Yong-Kyu Lim, Busan 2010 1992 – 🇦🇺 Bernard Tomic, Melbourne 2009

– 🇦🇺 Bernard Tomic, Melbourne 2009 1993 – 🇨🇿 Jiri Vesely, Mersin 2013

– 🇨🇿 Jiri Vesely, Mersin 2013 1994 – 🇧🇪 Kimmer Coppejans, Meknes 2014

– 🇧🇪 Kimmer Coppejans, Meknes 2014 1995 – 🇦🇺 Nick Kyrgios, Sydney 2013

– 🇦🇺 Nick Kyrgios, Sydney 2013 1996 – 🇰🇷 Hyeon Chung, Bangkok 2014

– 🇰🇷 Hyeon Chung, Bangkok 2014 1997 – 🇩🇪 Alexander Zverev, Braunschweig 2014

– 🇩🇪 Alexander Zverev, Braunschweig 2014 1998 – 🇦🇺 Max Purcell, Gimcheon 2016

– 🇦🇺 Max Purcell, Gimcheon 2016 1999 – 🇨🇦 Denis Shapovalov, Drummondville 2017

– 🇨🇦 Denis Shapovalov, Drummondville 2017 2000 – 🇨🇦 Felix Auger-Aliassime, Lione 2017

– 🇨🇦 Felix Auger-Aliassime, Lione 2017 2001 – 🇮🇹 Jannik Sinner, Bergamo 2019

– 🇮🇹 Jannik Sinner, Bergamo 2019 2002 – 🇮🇹 Lorenzo Musetti, Forlì 2020

– 🇮🇹 Lorenzo Musetti, Forlì 2020 2003 – 🇪🇸 Carlos Alcaraz, Trieste 2020

– 🇪🇸 Carlos Alcaraz, Trieste 2020 2004 – 🇫🇷 Luca Van Assche, Maia 2022

– 🇫🇷 Luca Van Assche, Maia 2022 2005 – 🇨🇳 Shang Juncheng, Lexington 2022

– 🇨🇳 Shang Juncheng, Lexington 2022 2006 – 🇦🇹 Joel Schwarzler, Skopje 2024

– 🇦🇹 Joel Schwarzler, Skopje 2024 2007 – 🇩🇪 Justin Engel, Amburgo 2025

– 🇩🇪 Justin Engel, Amburgo 2025 2008 – 🇩🇪 Diego Dedura, Tampere 2026

I due risultati hanno un peso differente: Tagger ha già conquistato un torneo del circuito maggiore e raggiunto la top 50, mentre Dedura ha completato un passaggio importante nel percorso che conduce verso il circuito ATP. La coincidenza della data e dell’anno di nascita offre però l’occasione per osservare più da vicino due giocatori che, nel giro di poche stagioni, hanno anticipato i propri coetanei in diverse tappe della crescita professionistica.