WTA Palermo: finale epica al Country. Jones centra la doppietta sconfiggendo Ferro nel tiebreak decisivo

Da Palermo, il nostro inviato

[1] F. Jones b. [7] F. Ferro 6-0 4-6 7-6(6)

L’umidità, la calura e un accenno di pioggia, rischiano di essere una triplice combo micidiale per la finalissima del Palermo Ladies Open, e tra le mura del Country Time Club, qualcuno abbozza anche l’ipotesi “rinvio”, già presa in considerazione all’alba della competizione a causa delle elevatissime temperature. Ma lo spettacolo deve andare avanti, e che spettacolo.

Francesca Jones difende il titolo al Palermo Ladies Open, aggiudicandosi una finale pirotecnica al Country Time Club (2h 43m). Sconfitta al tiebreak decisivo una resiliente Fiona Ferro, che ha lottato col coltello tra i denti sino all’ultimo punto, dopo aver incassato un tremendo 6-0 nel primo set. La britannica Jones, numero uno del seeding, entra dunque nel novero delle pochissime giocatrici (soltanto 5 nella storia della competizione) riuscite a centrare una doppietta consecutiva al WTA di Palermo.

IL MATCH

Inizio a senso unico sul campo centrale del Country Time Club di Palermo. La numero uno del seeding ha già il piede sul gas, e senza dare un attimo di respiro alla rivale Ferro, punisce quest’ultima con dei fendenti di dritto che le consegnano repentinamente il break. La francese, d’altra parte, stenta a trovare il campo, e sugli spalti, qualcuno mormora circa l’imprecisione della vincitrice dell’edizione 2020 del torneo siculo. Il primo vincente – che è anche il primo punto dell’incontro della transalpina – viene messo a referto soltanto nel terzo gioco, ma il gap tra le due è abissale, dunque si raddoppia il numero di break in favore della britannica.

Un parziale preoccupante, di 16 punti ad 1 per Jones. La vistosa differenza di velocità imposta da Ferro, rispetto alle uscite precedenti, lascia spazio ad un pensiero legato alla condizione fisica di Fiona, forse non al meglio.

Sul critico score di 5-0, la francese lancia qualche piccolo segnale incoraggiante, ma la difesa dell’inglese è, a tratti, di livello altissimo. Jones non sbaglia una virgola, rifilando un bagel all’avversaria.

25 minuti ad un solo binario, ma nel tennis tutto può cambiare velocemente, e la reazione di Fiona Ferro è esemplare. All’alba del secondo parziale fa vedere le cose migliori del match, inclusa una deliziosa controsmorzata.

Adesso non v’è più dubbio, sono chiaramente due le giocatrici in campo, con la francese che ha alzato la frequenza in un nonnulla.

Ecco che la campionessa dell’edizione Covid del PLO, si procura un’importante chance di break nel secondo gioco del secondo parziale, capitalizzando con un gran riflesso di dritto. Ferro scappa apparentemente nel punteggio (3-0), ma impossibile rilassarsi quando c’è Jones nei paraggi. La britannica inverte la tendenza, portandosi in vantaggio di set e break, e gli spalti si rassegnano ad una possibile seconda finale consecutiva terminata in soli due parziali. Per loro fortuna, c’è Fiona Ferro, intraprendente e impavida in questa domenica di fine luglio. La francese getta il cuore oltre l’ostacolo, approfitta di qualche regalo della numero uno del seeding, e inizia a variare in modo fastidioso. La francese pareggia i conti (6-4).

Le due protagoniste incominciano ad accusare grande stanchezza, e dopo un paio di scambi spettacolari, il livello cala a picco, ed aumentano vistosamente i gratuiti. Jones assume il comando delle operazioni. E la sensazione che emerge è che la britannica voglia accelerare quanto più possibile gli scambi per faticare e remare meno.

Una finale iniziata non nel migliore dei modi, ma terminata in un’atmosfera quasi epica. Ferro pesca le ultime energie rimaste dal serbatoio, tirando a tutto braccio e mettendo in seria crisi una Jones scarichissima. Nel dodicesimo gioco del set finale si alza uno stranissimo vento sul centrale del Country, che complica ancor di più una sfida serratissima. Il tiebreak decisivo, nella volata finale, premia la coraggiosissima Francesca Jones, laureatasi campionessa a Palermo per la seconda volta consecutiva.